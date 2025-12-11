FOTO ȘTIREA TA: Parcare pe locurile pentru persoane cu dizabilități, în Cetatea din Alba Iulia, în fața Consiliului Județean Alba

Locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități aflate în zona sediului Consiliului Județean Alba din Cetatea Alba Carolina, sunt ocupate în mod constant de mașini ale căror posesori nu ar avea dreptul la ele.

Potrivit unui cititor Alba24, aceste locuri nu sunt aproape niciodată libere, iar Poliția Locală nu face nimic.

El spune că polițiștii se fac că nu văd, deși patrulează zona zilnic în căutarea de mașini cu numere din alt județ pe care să le amendeze.

În Cetate există peste zi o criză a locurilor de parcare, din cauza instituțiilor și firmelor care activează acolo. În plus, acolo este zona zero de parcare, cu un tarif destul de mare: 5,3 lei pe oră sau 53 de lei pe toată ziua (prin aplicația T-Park).

Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care în zonă se parchează haotic, pe trotuare și în orice loc încape o mașină.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News