FOTO: Un bărbat și o femeie care ar fi încercat să abordeze copii pe raza municipiului Sebeș, identificați de polițiști

Un bărbat și o femeie care ar fi încercat să abordeze copii pe raza municipiului Sebeș au fost identificați de polițiști și conduși la sediul instituției pentru clarificarea aspectelor semnalate.

Un cetățean din Sebeș a semnalat în mediul online faptul că doi bărbați ar fi încercat să abordeze o fetiță pe raza municipiului. Acesta a publicat imagini cu autoturismul cu care s-ar fi deplasat cei doi bărbați, un VW Transporter înmatriculat în străinătate, de culoare albastru, cu geamuri fumurii.

Oamenii legii au oprit autoturismul vineri dimineața, pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș. Au fost identificate două persoane, un bărbat și o femeie. Potrivit unor cetățeni din zonă, aceștia ar fi fost văzuți în trecut cerșind în centrul municipiului.

Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații legate de prezența a două persoane care ar fi încercat să abordeze copii, pe raza municipiului Sebeș, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba a transmis că persoanele au fost identificate și conduse la sediul Poliției Municipiului Sebeș, unde se află în prezent.

În cauză, nu au fost înregistrate evenimente negative.

Polițiștii efectuează cercetări pentru clarificarea tuturor aspectelor.

sursa foto: Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News