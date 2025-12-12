Eveniment
FOTO-VIDEO: AVARIE la rețeaua de apă, în zona Stadion din Alba Iulia. Alimentarea locuitorilor din zonă, întreruptă
O avarie la rețeaua de apă s-a produs vineri după-amiaza, în zona Stadion din Alba Iulia.
Potrivit reprezentanților Primăriei Alba Iulia, din cauza avariei, produsă pe B-dul Republicii - în zona Stadion, alimentarea cu apă a fost întreruptă în zonă.
Echipele operatorului APA CTTA intervin pentru remedierea avariei, în zona intersecției dintre b-dul Republicii și strada Calea Moților.
Apa a inundat parcarea din fața Stadionului Unirea și a ajuns și în incinta stadionului.
