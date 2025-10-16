Connect with us

FOTO-VIDEO: Daria Glodean și Sebastian Marian, MISS și MISTER Boboc 2025, la Liceul „Alexandru Domșa" din Alba Iulia

Daria Lavinia Glodean și Sebastian Marian au câștigat joi seara titlul de Miss și Mister Boboc 2025 la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia.

De asemenea, Raluca Sabău și Raul Bocăniciu au câștigat titlul de Miss și Mister Popularitate în mediul online, în urma sondajului realizat de Alba24.

În acest an, nouă perechi de boboci de la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” din Alba Iulia s-au înscris în cursa pentru mult râvnitele titluri de „Miss” și „Mister”.

Balul Bobocilor „Royal” a avut loc joi, 16 octombrie, în sala de sport a liceului.

