FOTO-VIDEO: Flavia Pintea și Cristian Muntean, MISS și MISTER Boboc 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia

Flavia Pintea și Cristian Muntean au câștigat vineri seara titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

De asemenea, Cristina Jitariu și Cătălin Mitoiu-Enache au fost aleși, în urma sondajului, Miss și Mister Popularitate Alba24.

Șapte perechi de boboci de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia și-au disputat în acest an titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Tema din balului a fost „Colours of Rio”.

Au concurat:

Delia Ureche și Raul Ghiulai

Cristina Jitariu și Cătălin Mitoiu-Enache

Andreea Șireag și Cristian Nicola

Daniela Gui și Cristian Muntean

Flavia Pintea și Darius Bun

Jesica Șteopei și Ștefan Bacria

Maria Moța și Alexandru Stejar

