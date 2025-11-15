Connect with us

FOTO-VIDEO: Flavia Pintea și Cristian Muntean, MISS și MISTER Boboc 2025, la Colegiul Național Militar din Alba Iulia

acum 27 de secunde

Flavia Pintea și Cristian Muntean au câștigat vineri seara titlurile de Miss și Mister Boboc la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

De asemenea, Cristina Jitariu și Cătălin Mitoiu-Enache au fost aleși, în urma sondajului, Miss și Mister Popularitate Alba24. 

Șapte perechi de boboci de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia și-au disputat în acest an titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Tema din balului a fost „Colours of Rio”.

Balul s-a desfășurat vineri, 14 noiembrie, de la ora 18:00, în Sala de Festivități a Colegiului Militar din Alba Iulia.

Au concurat:

  • Delia Ureche și Raul Ghiulai
  • Cristina Jitariu și Cătălin Mitoiu-Enache
  • Andreea Șireag și Cristian Nicola
  • Daniela Gui și Cristian Muntean
  • Flavia Pintea și Darius Bun
  • Jesica Șteopei și Ștefan Bacria
  • Maria Moța și Alexandru Stejar
