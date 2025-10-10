SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro

Șapte perechi de boboci de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia își dispută titlul de Miss și Mister Boboc 2025. Tema din acest an este „Colours of Rio”.

Balul va avea loc vineri, 14 noiembrie, în Sala de Festivități a Colegiului Militar din Alba Iulia. Evenimentul va începe la ora 18:00.

Totuși, până atunci, cititorii sunt invitați să-și aleagă favoriții pentru titlurile de Miss și Mister Popularitate din mediul online, pe Alba24.ro.

Votul se desfășoară în sondajul de la finalul articolului, iar cei care vor aduna cele mai multe voturi vor fi desemnați câștigători.

Înainte de a vota, puteți afla mai multe despre fiecare participant, inclusiv motivul pentru care au ales să se înscrie în această experiență, cât și locul de unde vin aceștia.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Reamintim că sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității din mediul online, votul poate fi reluat la interval de o săptămână, până în data de 14 noiembrie, ora 12:00.

Perechea 1. Delia Ureche și Raul Ghiulai

Mă numesc Delia Ureche, am 15 ani și vin din comuna Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Sunt prietenoasă, sociabilă și autentică, însușiri care mă definesc ca persoană.

Urmându-mi visul de a veni la acest colegiu militar, mi-am împletit pasiunile cu valorile morale învățate aici, fiind gata de orice provocare.

Pe fundalul artei care mă reprezintă, am ajuns să mă exprim prin dans. Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a mă integra mai bine în acest colegiu și a interacționa cu oameni interesanți.

Mă numesc Raul Ghiulai, vin din județul Sălaj, comuna Cizer și am 15 primăveri.

Cânt din plăcere și din dragoste de cântec, pentru că mă liniștește și mă face să mă simt bine.

De un an și câteva luni încânt oamenii din jur, iar în seara balului vin să împart voie bună și în rândul publicului.

Particip la bal pentru a-mi face prieteni și a trăi clipe frumoase alături de oameni frumoși.

Perechea 2. Cristina Jitariu și Cătălin Mitoiu-Enache

Sunt Cristina Jitariu, am 15 ani și vin din frumoasa, eterna și deloc liniștita Suceava, orașul unde dacă nu te prinde o ploaie, sigur te prinde un cor de clopote.

Când am ajuns la colegiul militar, recunosc prima mea întrebare a fost „pot amâna alarma?”.

Aici am învățat multe lucruri importante, dar știți care este cel mai frumos? Aici fiecare copil își găsește vocea.

Eu mi-am găsit-o la propriu. Talentul meu este să cânt. Vreau să fiu vocea care vă face să zâmbiți, care vă face să vă aduceți aminte de „acasă” și poate dacă mă ascultați cântând, veți avea ceva de fredonat la raport.

Eu sunt Cătălin Mitoiu-Enache, un boboc din Sebeș, județul Alba cum rar găsești.

Am doar 14 ani, dar am un mare vis: să aduc magie oriunde…chiar și într-un liceu promițător.

Fac trucuri, dispar lucruri, dar stați nu vă speriați! Magia pentru mine nu-i doar fum și sclipici.

E bucurie, zâmbete și un strop de „ce e aici?!” Așa că la bal fiți cu ochii pe scenă, deoarece bobocul magician va aduce…o seară de poveste magică, plină de lumină!

Perechea 3. Andreea Șireag și Cristian Nicola

Andreea Șireag mă numesc și din Satu Mare sosesc. De 15 ani visez să ajung la colegiul militar și să vă încânt cu vocea și talentul dezvoltat de-a lungul copilăriei mele.

Chitara o voi avea în mână, iar versurile melodiei mele vor răsuna cu emoție în fiecare inimă.

Prin muzică vreau să arăt curajul și visul ce mă poartă spre viitor. Sper ca muzica mea să aducă zâmbete și inspirație celor care mă ascultă.

Eu sunt Cristian Nicola, vin din Cluj-Napoca, orașul unde chiar dacă te grăbești, tot ajungi ultimul, dar măcar o faci spectaculos.

Am venit la colegiul militar cu gând de glorie, dar am aflat repede că somnul e doar o amintire.

Diminețile încep devreme, iar alarma nu te iartă. Măcar îți amintește că trăiești intens. Azi nu vin cu poezii sau vorbe mari, vin cu chef de viață și un zâmbet dulce.

Sunt un boboc hotărât și chiar dacă nu o să câștig, măcar zâmbete să aduc.

Perechea 4. Daniela Gui și Cristian Muntean

Din Oradea am venit să vă încânt cu vocea mea, cu sunete melodioase. De mică sunt atrasă de tot ce înseamnă muzică, iar așa îmi doresc să vă uimesc cu talentul meu.

Aceasta sunt eu, Daniela Gui, o fată care își urmează visul cu încredere și pasiune.

Această pasiune este pentru mine un mod de a transmite emoții și de a aduce fericire celor din jur.

Fiecare notă cântată poartă o parte din sufletul meu și din povestea mea. Prin fiecare melodie îmi doresc să las o urmă frumoasă și să-i inspir pe cei care mă ascultă.

Mă numesc Cristian Muntean vin din inima Maramureșului, locul unde tradiția și voia bună nu se sting niciodată.

Sunt un elev ambițios, mereu gata să dau tot ce am mai bun și să învăț ceva nou în fiecare zi.

Dansul sportiv nu este doar o pasiune, ci o parte din mine. Acolo mă regăsesc, acolo las emoția să vorbească.

Fiecare pas pe ritm și fiecare clipă de dăruire, îmi construiesc drumul spre visurile mele.

Perechea 5. Flavia Pintea și Darius Bun

Sunt Flavia Pintea, am 15 ani și vin din frumosul Sălaj.

Sunt o fire disciplinată, dar cu suflet de artist așa că, teatrul e locul unde pot fi și sergent sever, dar și prințesă care își pierde pantoful la instrucție.

Pun suflet, curaj și un strop de haz în fiecare rol. Pe scenă nu dau onorul, ci emoții și zâmbete.

Iar dacă plecați acasă cu inima ușoară și fața luminată, înseamnă că misiunea mea a fost îndeplinită cu succes.

Mă numesc Darius Bun, am 15 ani și vin din Arad. Numele meu e cel mai BUN și cu glume sper să vă încânt.

Cu cât e zâmbetul e mai mare, cu atât sunt și eu mai curajos, iar acest bal îl voi câștiga deoarece sunt cel mai BUN.

Perechea 6. Jesica Șteopei și Ștefan Bacria

Mă numesc Jesica Șteopei, sunt din Maramureș, un județ minunat cu oameni și mai minunați. Am 15 ani și îmi place să cânt și să citesc.

Sper ca acest colegiu militar să mă facă să mi îndeplinesc visul, acela de a atinge stelele.

Ar însemna mult pentru mine să câștig, deoarece aș simți această victorie ca pe o primă realizare în clasa a IX-a, ca elevă la un distins colegiu militar.

Numele meu este Ștefan Bacria și vin din sudul României, județul Argeș.

Am 15 ani și sunt pasionat de fotbal. Îmi place să joc și să vizionez meciuri de fiecare dată când am ocazia.

Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper să petrecem împreună o seară de neuitat la Balul Bobocilor.

Perechea 7. Maria Moța și Alexandru Stejar

Sunt Maria Moța, am 15 ani și din inima Orăștiei județul Hunedoara, vin.

Sunt o persoană ambițioasă, calmă și mereu pregătită să dau tot ce am mai bun.

Practic karate, un sport care m-a învățat că adevărata putere vine din echilibru și din încrederea în sine.

Îmi place să cred că eleganța vine din atitudine, iar zâmbetul meu e arma cea mai bună. Sunt aici nu doar să concurez, ci și să lasă în urmă o prezență care se simte, nu doar se vede.

Eu sunt Alexandru Stejar, am 15 ani și vin din Hărmăneștii Noi, județul Iași.

Sunt un băiat simplu cu dansul în suflet și ador să fac toată sala să vibreze când sunt pe scenă.

Atunci când dansez mi se umple sufletul de bucurie și uit de tot ce este greu. Fiți cu ochii pe mine!

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE Alba24.ro la Balul Bobocilor 2025 de la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia

VOTEAZĂ MISTER Popularitate la Alba24 - Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia Raul Ghiulai Cătălin Mitoiu-Enache Cristian Nicola Cristian Muntean Darius Bun Ștefan Bacria Alexandru Stejar VOTEAZĂ MISS Popularitate la Alba24 - Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia Delia Ureche Cristina Jitariu Andreea Șireag Daniela Gui Flavia Pintea Jesica Șteopei Maria Moța Results Vote

Fotografiile au fost realizate de elev caporal Iustin Nicolescu și elev fruntaș Sebastian Trif.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News