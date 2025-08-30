FOTO-VIDEO: Peste 800 de produse contrafăcute, descoperite de polițiști la firme din Alba Iulia. Valoarea amenzilor aplicate

Peste 800 de produse susceptibile a fi contrafăcute au fost descoperite vineri de polițiști, la firme din Alba Iulia. Unele dintre acestea erau vândute turiștilor, în Cetatea Alba Carolina.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat, în municipiul Alba Iulia, pe linia comercializării produselor contrafăcute.

În cadrul acțiunii, au fost verificați 10 agenți economici, fiind constatate 4 infracțiuni.

Totodată, au fost indisponibilizate 826 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 33.736 de lei.

În continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs având o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

