Funcționarii Prefecturii Sibiu au spor pentru condiții vătămătoare și în concediu. Decizie la Curtea de Apel Alba Iulia

Funcționarii Prefecturii Sibiu au spor pentru condiții vătămătoare și în concediu. O decizie definitivă a Curții de Apel Alba Iulia a obligat Prefectura Sibiu să includă sporul de 10% pentru condiții vătămătoare în calculul indemnizației de concediu de odihnă pentru angajații instituției.

Curtea de Apel Alba Iulia - Secția de contencios administrativ și fiscal - a respins, printr-o decizie pronunțată la 15 decembrie 2025, recursul formulat de Instituția Prefectului - Județul Sibiu împotriva unei sentințe a Tribunalului Sibiu, scrie TurnuSfatului.ro. Sentința a confirmat astfel dreptul mai multor funcționari publici și angajați ai instituției de a avea inclus sporul pentru condiții vătămătoare în indemnizația de concediu de odihnă.

Procesul a fost început de Sindicatul „Egalitatea” al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Administrația Publică, care a dat în judecată Prefectura Sibiu. Reprezentanții sindicatului au solicitat ca, la calculul indemnizației de concediu, să fie avut în vedere și sporul de 10% pentru condiții vătămătoare.

În cadrul dosarului, sindicatul a solicitat obligarea Prefecturii Sibiu ca la stabilirea salariului în perioada concediului de odihnă să aibă în vedere și sporul pentru condiții vătămătoare, respectiv să calculeze și să plătească fiecărui angajat diferențele salariale ce rezultă din drepturile salariale pe care le-a încasat în perioada concediului de odihnă și drepturile salariale cuvenite conform interpretării Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru ultimii trei ani anterior formulării cererii, sume actualizate cu indicele inflației la data plății efective, plus dobânda legala aferentă.

Tribunalul Sibiu a admis acțiunea, pe 30 aprilie 2025 și obligat Instituția Prefectului - Județul Sibiu ca la stabilirea indemnizațiilor de concediu de odihnă cuvenite reclamanților să ia în calcul şi sporul pentru condiții vătămătoare.

De asemenea, Prefectura Sibiu a fost obligată să recalculeze indemnizațiile de concediu de odihnă cuvenite reclamanților pentru perioada 4 octombrie 2020 - 4 octombrie 2023, în sensul luării în calcul la determinarea acestora şi a sporului pentru condiţii vătămătoare.

Totodată, instituția a fost obligată să plătească angajaților diferențele rezultate între indemnizațiile de concediu de odihnă acordate şi cele recalculate, pentru perioada 4 octombrie 2020 - 4 octombrie 2023, actualizate cu rata inflației, precum dobânzile legale penalizatoare de la data scadenței fiecărei indemnizații de concediu şi până la achitarea integrală a drepturilor principale recunoscute.

Prefectura Sibiu a făcut recurs la Curtea de Apel Alba Iulia

Instituția Prefectului - Județul Sibiu a făcut recurs împotriva acestei sentințe, solicitând casarea sentinței și în rejudecare respingerea acțiunii.

„În esență, consideră că, instanța de fond a făcut o greșită aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017, respectiv a art.13 şi 23 şi, implicit a Deciziei ÎCCJ pronunțată în recurs în interesul legii.

Astfel, consideră că, problema litigioasă o constituie împrejurarea dacă angajații Instituției Prefectului - Județul Sibiu trebuie să beneficieze în perioada concediului de odihnă de sporul de 10% pentru condiții vătămătoare. Prevederile legale reglementează că, acest spor nu poate fi acordat în perioada concediului de odihnă, deoarece, art. 13 alin.1 din Legea cadru nr. 153/2017 stabilește expres că, sporul se acordă pentru condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locul de muncă respectiv.

Prin urmare, arată că beneficiul sporului pentru condiții vătămătoare se acordă potrivit art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2017 în următoarele condiții:

activitatea să fie desfășurată în condiții periculoase sau vătămătoare constatate pe baza buletinelor de determinare emise de autoritățile abilitate în acest sens;

corespunzător timpului lucrat la locul de muncă respectiv”, se precizează în recursul formulat de Prefectura Sibiu.

Funcționarii Prefecturii Sibiu au spor pentru condiții vătămătoare și în concediu. Cum motivează Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea a reținut că Tribunalul Sibiu a interpretat şi a aplicat în mod corect normele de drept material invocate în cauză, argumentând în concret care sunt dispoziţiile legale aplicabile şi care este interpretarea lor corectă prin raportare la situaţia de fapt existentă în cauză.

Astfel, potrivit Curții, instanța a făcut o corectă interpretare şi aplicare a art. 150 din Codul Muncii: „(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu”.

Motivarea instanței: sporurile permanente se acordă și în concediu

Curtea mai reține că sporurile pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, precum şi pentru condiţii grele de muncă, de până la 15% din salariul funcţiei, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, sunt sporuri cu caracter permanent, nu temporar.

„Împrejurarea că aceste sporuri se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii de muncă grele, vătămătoare şi periculoase constituie doar o modalitate de cuantificare a lor în perioadele de activitate a personalului, fără a avea vreo influenţă asupra calificării acestora ca sporuri cu caracter permanent (cu atât mai mult cu cât consecinţele condiţiilor speciale de muncă repercutate asupra beneficiarilor acestor sporuri nu încetează automat la intrarea acestora în concediu, ci se prelungesc în timp şi ulterior, justificând astfel acordarea sporurilor cu caracter de continuitate)”, mai notează Curtea.

De asemenea, „întrucât concediul de odihnă este intrinsec legat de activitatea desfăşurată de salariat anterior efectuării acestuia, fiind destinat să asigure refacerea capacităţii de muncă afectate - între altele - de condiţiile de muncă, este firesc ca şi drepturile băneşti aferente concediului de odihnă să fie stabilite în raport cu salariul lunar corespunzător perioadei de activitate, deci cu luarea în considerare a sporurilor pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase”.

