Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA

Gala Best of Business 2025: Consiliul Județean Alba premiază și în acest an companiile care au avut o contribuție semnificativă la economia judeţului Alba. Ajuns la cea de-a XIX-a ediție, evenimentul este dedicat excelenței și performanței economice. Acesta celebrează contribuția oamenilor de afaceri la dezvoltarea județului Alba.

Sunt acordate trofee companiilor cu capital românesc și străin din județul Alba, celor mai importante branduri locale, tinerilor şi femeilor antreprenor, partenerilor în dezvoltarea locală – Grupuri de acţiune locală, Asociaţii profesionale, Cooperative agricole, precum şi pentru susţinerea şi dezvoltarea învăţământului profesional şi dual în judeţul Alba.

Best of Business 2025 în Alba: Criterii clasament

În domeniul Industrie, sunt incluse două categorii: întreprinderi mici/mijlocii şi întreprinderi mari. Premiile sunt acordate pentru:

contribuţia la bugetul judeţului

valori semnificative ale exporturilor şi investiţiilor

cei mai buni angajatori

numărul de locuri de muncă nou create

implicarea în viaţa comunităţii

susținerea și dezvoltarea unor brand-uri reprezentative ale judeţului.

În domeniul Agricultură sunt evidențiate ferme mari şi ferme mici/mijlocii din sectoarele vegetal, zootehnic, horticol, ferme mixte. Distincțiile sunt pentru:

valori semnificative ale producţiilor obţinute în anul 2025 din toate sectoarele agricole

investiţiile realizate în anul 2024

susținerea și dezvoltarea unor brand-uri reprezentative ale judeţului.

Best of Business 2025 în Alba. LISTA companiilor premiate

Categoria Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM)

Domeniul Industrie

Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii

Albatros Gold

Grupul de firme Nova

Grupul de firme Tobimar

Prenis

Art Instal

Mobilaiud

Montana Popa

Albani Forex

Grupul de firme Oprean

Instalatorul

Real Doc Forest

GV&Oprean Logistics și GV&Oprean Imobiliare

Solina România

Lincoln Plus

Almax Group

De Colțești

Grupul de firme Cora Trade Center

Ferma cu Omenie

Apidava

Noegel Befestugungstechnik

Adrian Comservice

Bell Flover

Simodor Grup

Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital românesc

Lincoln Plus

Grupul de firme Nova

Grupul de firme Tobimar

Albatros Gold

Art Instal

Transilvania Nuts

Albani Forex

Prenis

Apis Com

Krema Prod

Tecnostar Consulting

Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital străin

Fair Play Impex

Adda Construct & Avanti RO

Leier Rom

S.T.G. Switch Technology Gunther

Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital românesc

Ferma cu Omenie

Apidava

Grupul de firme Nova

Pema Electrotehnic

Grupul de firme Tobimar

Grupul de firme Tiporex

Ener Rom Instal

Adrian Com Service

Mobilaiud

Prenis

Alba Cons

Iprodcoop

Grupul de firme Cora Trade Center

Trans Iviniş & Co

Dacia

Geho Aqua Industries

Compact Construct

De Colțești

Marinex

Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital străin

E-Kid

Solina România

Droker

Fair Play Impex

Leier Rom

Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital românesc

Grupul de firme Oprean

Transilvania Nuts

Albani Forex

Trans Avram

Grupul de firme Nova

Pema Electrotehnic

Verdino Green Foods

Ferma cu Omenie

Apidava

Wagons Maintenance

Iprodcoop

Rapel

Transilvania Production

Albatros Gold

Propack

Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital străin

Solina România

Droker

Fair Play Impex

S.T.G. Switch Technology Gunther

E Kid

Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Mobilaiud

Grupul de firme Tobimar

Instalatorul

Glueckspilz

Grupul de firme Oprean

Almax Group

Alba Cons

Grupul de firme Nova

Prenis

De Colțești

Art Instal

Grupul de firme Cora Trade Center

Alpin Center Invest&Atol Imo SRL

Ferma cu omenie

Urs Construct

MDM Monica Design

Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

Solina România

Leier Rom

E-KID

Droker

Noegel Befestigungstechnik

Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc

Prenis

Pema Electrotehnic

Verdino Green Foods

Grupul de firme Oprean

Grupul de firme Tobimar

Albatros Gold

Art Instal

Lincoln Plus

Dacia

Dupex

Dorna Lactate

Trans Iviniş & Co

Instalatorul

Montana Popa

Wagons Maintenance

Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin

GV & Oprean Imobiliare și GV&Oprean Logistics

Solina România

Droker

Noegel Befestigungstechnik

Fair Play Impex

Best of Business 2025 în Alba: Domeniul Agricultură

Categoria Ferme mari

Criterii: Cele mai mari producţii şi investiţii în domeniul agricol. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului

Transavia

Grupul de firme Jidvei

Grupul de firme DN Agrar

Categoria Ferme mici și mijlocii

Criteriul: Producţii realizate în sectorul vegetal

Speranţa El

Mecsol Galda

Novia Biia

Agromaxman

Criteriul: Producţii realizate în sectorul zootehnic

Albatros Gold

Stazoo

Sipigferm

Aberdeen Angus

Criteriul: Producţii realizate în ferme mixte

Bioterra

Unilact Transilvania

Animal Ferma

Criteriul: Producţii realizate în sector horticol (pomicultură, viticultură şi floricultură)

Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Domeniile Boieru

Ciumbrud Plant

Pom Fruct

Fructiflora Ciumbrud

Molnar Mol-Exim

Agro Serv Comp

I.F. Savu Gabriel Octavian

Domeniile Ambrosi Crăciunel

Criteriul: Investiţii majore în agricultura judeţului

Albatros Gold

Domeniile Boieru

Unilact Transilvania

Animal Ferma

Domeniile Ambrosi Crăciunel

Novia Biia

Mecsol Galda

Sipigferm

Agromaxman

I.I. Negrea Oprean Ovidiu

Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj

Bioterra

Molnar Mol Exim

I.F. Savu Gabriel Octavian

Aberdeen Angus

Ciumbrud Plant

Pom Fruct

Best of Business 2025 în Alba: Categoria Întreprinderi Mari

Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii

Star Assembly

Transavia

Pehart Tec Grup

Grupul de firme Jidvei

Bosch Automotive SRL

Alpin 57 Lux

Star Transmission

Florea Grup

IAMU

Atlas Imobiliare

Livio Dario

Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital românesc

Transavia

Grupul de firme Jidvei

Atlas Imobiliare

IAMU

Florea Grup

Elis Pavaje

IPEC

Albalact

Fabrica de arme Cugir

Lactalis Logistic

Livio Dario

Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital străin

Tecno Plast Cugir

Star Transmission

Pehart Tec Grup

Star Assembly

Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital românesc

Elis Pavaje

Grupul de firme Jidvei

IPEC

Livio Dario

Uzina Mecanică Cugir

Transavia

Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital străin

Pehart Tec Grup

Tecno Plast Cugir

Star Transmission

Star Assembly

Lactalis România

Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital românesc

Cupru Min SA Abrud

Transavia

IPEC

Atlas Imobiliare

Uzina Mecanică Cugir

Fabrica de Arme Cugir

IAMU

Albalact

Grupul de firme Jidvei

Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital străin

Star Assembly

Bosch Automotive

Star Transmission

Apulum

VCST Automotive Production Alba

Pehart Tec Grup

Savini Due

Saturn

Baumit România Com

Tecno Plast Cugir

Lactalis România

Alpin 57 Lux

Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului

Transavia

Grupul de firme Jidvei

Elis Pavaje

Florea Grup

Cupru Min SA Abrud

Albalact

Atlas Imobiliare

Uzina Mecanică Cugir

Lactalis Logistic

IAMU

IPEC

Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului

Star Assembly

Bosch Automotive

Tecno Plast Cugir

VCST Automotive Production Alba

Star Transmission

Savini Due

Lactalis România

Apulum

Pehart Tec Grup

Alpin 57 Lux

Baumit România Com

Saturn

Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc

Cupru Min SA Abrud

Lactalis Logistic

Elis Pavaje

Transavia

Albalact

Florea Grup

Livio Dario

Grupul de firme Jidvei

Atlas Imobiliare

IAMU

IPEC

Uzina Mecanică Cugir

Fabrica de arme Cugir

Savini Due

Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin

Bosch Automotive

Star Assembly

Star Transmission

Pehart Tec Grup

Lactalis Romania

Tecno Plast Cugir

Alpin 57 Lux

Apulum

Saturn

VCST Automotive Production Alba

Best of Business 2025 în Alba: Dezvoltarea de branduri reprezentative ale județului

Albalact

Albatros Gold

Alpin 57 Lux

Apidava

Apulum

Caresta Bags

De Colţeşti

Domeniile Boieru

Elis Pavaje

Ferma cu Omenie

Florea Grup

Grupul de firme Nova

IPEC

Grupul de firme Jidvei

Montana Popa

Pehartec Tec Grup

Rapel

Savini Due

Solina România

Transavia

Transilvania Nuts

Parteneriate economice de excepţie în dezvoltarea judeţului Alba

Albalact

Alpin 57 Lux

Apulum

Bell Flover

Bosch Automotive

Grupul de firme Nova

IPEC

Grupul de firme Jidvei

Star Assembly

Star Transmission

Transavia

Best of Business 2025: Categoria Femeia Antreprenor

Elena Covaciu, IPEC

Cornelia Ali, Pati Pan Grup

Denisa Baciu, Deny Look

Livia Chira, Rivaly Ch

Adriana Duna, Gea Event/Georgia

Lucia Corina Fodoran, Fodo Land

Silvia Alina Hărăguş, Tao Media

Rodica Nicoară, Patiseria Dolce Pandoro

Cristina Clara Nicola, Sarra Nicol

Andreea Oanţă, Caresta Bags

Maria Elena Oprea, Elmaria Turism & Flower

Cosmina Maria Simina Achim Mărcuş, SOF Production Stănija

Silvia Feraru, Sfera Bags

Bianca Ţârlea, Tudor Healthcare System

Dorina Zgâia, Alba Travel & Events

Categoria Tânăr Antreprenor

Iulian Ghişoiu, Targetweb Agency

Cosmin Gheorghe Giurgiu

Bogdan Nicolae Petraşcu, Agromont Apuseni

Sergiu Nicolae Savu, Pivniţa Savu

Andrei Alexandru Seneşan, Mecsol Grup

Vasile Gheorghe Suciu, Suani Center

Sonia Carmen Morar, Deliciile Transilvaniei

Mihai Călin Cuc, Agronom Bio Sol

Maria Alexandra Romoşan, Lactate Romoșan

Mircea Alexandru Romaniţan, Arenco Group

Ioana Maria Magdău, Casa Minunată Larmed

Raul Lucian Tătar, Jox Spedition

Promovarea învăţământului profesional şi dual în judeţul Alba

Claudiu Barna, Transavia

Ionela Peter, Bosch Automotive

Alina Todor și Titus Selagea, Star Assembly și Star Transmission

Alina Rusan, Pehart Tec Grup

Alexandra Danciu, VCST Automotive Production Alba

Doina Bolog, IPEC

Monica Cernat, Albalact

Ionel Fleşeriu, Kronospan Trading

Dan Ioan Cherecheş, Inspectoratul Școlar Judeţean Alba

Larisa Loredana Dragolea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

Claudia Uritescu, Uzina Mecanică Cugir

Grupuri de acțiune locală

GAL Pe Mureș și Pe Târnave

GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului

GAL Țara Secașelor Alba- Sibiu

GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare

GAL Drumul Iancului

GAL Arieșul Mare

Asociații profesionale şi cooperative agricole

Asociaţia Ţara Vinului

Asociaţia Crescătorilor de Animale Apulum

Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos

Filiala Județeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România

Cooperativa Agricolă Bovis Alba Transilvania

Cooperativa Agricolă Transylvania Premium Angus

Cooperativa Agricolă Capra cu Cinci Iezi

Cooperativa Agricolă Fructiflora Ciumbrud

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News