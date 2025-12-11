Economie
Gala Best of Business 2025: firmele din Alba care susțin economia locală, premiate de Consiliul Județean. LISTA
Gala Best of Business 2025: Consiliul Județean Alba premiază și în acest an companiile care au avut o contribuție semnificativă la economia judeţului Alba. Ajuns la cea de-a XIX-a ediție, evenimentul este dedicat excelenței și performanței economice. Acesta celebrează contribuția oamenilor de afaceri la dezvoltarea județului Alba.
Sunt acordate trofee companiilor cu capital românesc și străin din județul Alba, celor mai importante branduri locale, tinerilor şi femeilor antreprenor, partenerilor în dezvoltarea locală – Grupuri de acţiune locală, Asociaţii profesionale, Cooperative agricole, precum şi pentru susţinerea şi dezvoltarea învăţământului profesional şi dual în judeţul Alba.
Best of Business 2025 în Alba: Criterii clasament
În domeniul Industrie, sunt incluse două categorii: întreprinderi mici/mijlocii şi întreprinderi mari. Premiile sunt acordate pentru:
- contribuţia la bugetul judeţului
- valori semnificative ale exporturilor şi investiţiilor
- cei mai buni angajatori
- numărul de locuri de muncă nou create
- implicarea în viaţa comunităţii
- susținerea și dezvoltarea unor brand-uri reprezentative ale judeţului.
În domeniul Agricultură sunt evidențiate ferme mari şi ferme mici/mijlocii din sectoarele vegetal, zootehnic, horticol, ferme mixte. Distincțiile sunt pentru:
- valori semnificative ale producţiilor obţinute în anul 2025 din toate sectoarele agricole
- investiţiile realizate în anul 2024
- susținerea și dezvoltarea unor brand-uri reprezentative ale judeţului.
Best of Business 2025 în Alba. LISTA companiilor premiate
Categoria Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IMM)
Domeniul Industrie
Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii
- Albatros Gold
- Grupul de firme Nova
- Grupul de firme Tobimar
- Prenis
- Art Instal
- Mobilaiud
- Montana Popa
- Albani Forex
- Grupul de firme Oprean
- Instalatorul
- Real Doc Forest
- GV&Oprean Logistics și GV&Oprean Imobiliare
- Solina România
- Lincoln Plus
- Almax Group
- De Colțești
- Grupul de firme Cora Trade Center
- Ferma cu Omenie
- Apidava
- Noegel Befestugungstechnik
- Adrian Comservice
- Bell Flover
- Simodor Grup
Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital românesc
- Lincoln Plus
- Grupul de firme Nova
- Grupul de firme Tobimar
- Albatros Gold
- Art Instal
- Transilvania Nuts
- Albani Forex
- Prenis
- Apis Com
- Krema Prod
- Tecnostar Consulting
Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital străin
- Fair Play Impex
- Adda Construct & Avanti RO
- Leier Rom
- S.T.G. Switch Technology Gunther
- Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital românesc
- Ferma cu Omenie
- Apidava
- Grupul de firme Nova
- Pema Electrotehnic
- Grupul de firme Tobimar
- Grupul de firme Tiporex
- Ener Rom Instal
- Adrian Com Service
- Mobilaiud
- Prenis
- Alba Cons
- Iprodcoop
- Grupul de firme Cora Trade Center
- Trans Iviniş & Co
- Dacia
- Geho Aqua Industries
- Compact Construct
- De Colțești
- Marinex
Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital străin
- E-Kid
- Solina România
- Droker
- Fair Play Impex
- Leier Rom
- Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital românesc
- Grupul de firme Oprean
- Transilvania Nuts
- Albani Forex
- Trans Avram
- Grupul de firme Nova
- Pema Electrotehnic
- Verdino Green Foods
- Ferma cu Omenie
- Apidava
- Wagons Maintenance
- Iprodcoop
- Rapel
- Transilvania Production
- Albatros Gold
- Propack
Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital străin
- Solina România
- Droker
- Fair Play Impex
- S.T.G. Switch Technology Gunther
- E Kid
Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului
- Mobilaiud
- Grupul de firme Tobimar
- Instalatorul
- Glueckspilz
- Grupul de firme Oprean
- Almax Group
- Alba Cons
- Grupul de firme Nova
- Prenis
- De Colțești
- Art Instal
- Grupul de firme Cora Trade Center
- Alpin Center Invest&Atol Imo SRL
- Ferma cu omenie
- Urs Construct
- MDM Monica Design
Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului
- Solina România
- Leier Rom
- E-KID
- Droker
- Noegel Befestigungstechnik
Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc
- Prenis
- Pema Electrotehnic
- Verdino Green Foods
- Grupul de firme Oprean
- Grupul de firme Tobimar
- Albatros Gold
- Art Instal
- Lincoln Plus
- Dacia
- Dupex
- Dorna Lactate
- Trans Iviniş & Co
- Instalatorul
- Montana Popa
- Wagons Maintenance
Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin
- GV & Oprean Imobiliare și GV&Oprean Logistics
- Solina România
- Droker
- Noegel Befestigungstechnik
- Fair Play Impex
Best of Business 2025 în Alba: Domeniul Agricultură
Categoria Ferme mari
Criterii: Cele mai mari producţii şi investiţii în domeniul agricol. Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului
- Transavia
- Grupul de firme Jidvei
- Grupul de firme DN Agrar
- Categoria Ferme mici și mijlocii
- Criteriul: Producţii realizate în sectorul vegetal
- Speranţa El
- Mecsol Galda
- Novia Biia
- Agromaxman
Criteriul: Producţii realizate în sectorul zootehnic
- Albatros Gold
- Stazoo
- Sipigferm
- Aberdeen Angus
Criteriul: Producţii realizate în ferme mixte
- Bioterra
- Unilact Transilvania
- Animal Ferma
Criteriul: Producţii realizate în sector horticol (pomicultură, viticultură şi floricultură)
- Staţiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj
- Domeniile Boieru
- Ciumbrud Plant
- Pom Fruct
- Fructiflora Ciumbrud
- Molnar Mol-Exim
- Agro Serv Comp
- I.F. Savu Gabriel Octavian
- Domeniile Ambrosi Crăciunel
Criteriul: Investiţii majore în agricultura judeţului
- Albatros Gold
- Domeniile Boieru
- Unilact Transilvania
- Animal Ferma
- Domeniile Ambrosi Crăciunel
- Novia Biia
- Mecsol Galda
- Sipigferm
- Agromaxman
- I.I. Negrea Oprean Ovidiu
- Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj
- Bioterra
- Molnar Mol Exim
- I.F. Savu Gabriel Octavian
- Aberdeen Angus
- Ciumbrud Plant
- Pom Fruct
Best of Business 2025 în Alba: Categoria Întreprinderi Mari
Criteriul: Implicare semnificativă în viaţa comunităţii
- Star Assembly
- Transavia
- Pehart Tec Grup
- Grupul de firme Jidvei
- Bosch Automotive SRL
- Alpin 57 Lux
- Star Transmission
- Florea Grup
- IAMU
- Atlas Imobiliare
- Livio Dario
Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital românesc
- Transavia
- Grupul de firme Jidvei
- Atlas Imobiliare
- IAMU
- Florea Grup
- Elis Pavaje
- IPEC
- Albalact
- Fabrica de arme Cugir
- Lactalis Logistic
- Livio Dario
Criteriul: Crearea de noi locuri de muncă – companii cu capital străin
- Tecno Plast Cugir
- Star Transmission
- Pehart Tec Grup
- Star Assembly
Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital românesc
- Elis Pavaje
- Grupul de firme Jidvei
- IPEC
- Livio Dario
- Uzina Mecanică Cugir
- Transavia
Criteriul: Cei mai buni angajatori – companii cu capital străin
- Pehart Tec Grup
- Tecno Plast Cugir
- Star Transmission
- Star Assembly
- Lactalis România
Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital românesc
- Cupru Min SA Abrud
- Transavia
- IPEC
- Atlas Imobiliare
- Uzina Mecanică Cugir
- Fabrica de Arme Cugir
- IAMU
- Albalact
- Grupul de firme Jidvei
Criteriul: Cele mai mari valori ale exporturilor – companii cu capital străin
- Star Assembly
- Bosch Automotive
- Star Transmission
- Apulum
- VCST Automotive Production Alba
- Pehart Tec Grup
- Savini Due
- Saturn
- Baumit România Com
- Tecno Plast Cugir
- Lactalis România
- Alpin 57 Lux
Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital românesc în economia judeţului
- Transavia
- Grupul de firme Jidvei
- Elis Pavaje
- Florea Grup
- Cupru Min SA Abrud
- Albalact
- Atlas Imobiliare
- Uzina Mecanică Cugir
- Lactalis Logistic
- IAMU
- IPEC
Criteriul: Cele mai mari investiţii de capital străin în economia judeţului
- Star Assembly
- Bosch Automotive
- Tecno Plast Cugir
- VCST Automotive Production Alba
- Star Transmission
- Savini Due
- Lactalis România
- Apulum
- Pehart Tec Grup
- Alpin 57 Lux
- Baumit România Com
- Saturn
Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital românesc
- Cupru Min SA Abrud
- Lactalis Logistic
- Elis Pavaje
- Transavia
- Albalact
- Florea Grup
- Livio Dario
- Grupul de firme Jidvei
- Atlas Imobiliare
- IAMU
- IPEC
- Uzina Mecanică Cugir
- Fabrica de arme Cugir
- Savini Due
Criteriul: Contribuţii substanţiale la bugetul judeţului – companii cu capital străin
- Bosch Automotive
- Star Assembly
- Star Transmission
- Pehart Tec Grup
- Lactalis Romania
- Tecno Plast Cugir
- Alpin 57 Lux
- Apulum
- Saturn
- VCST Automotive Production Alba
Best of Business 2025 în Alba: Dezvoltarea de branduri reprezentative ale județului
- Albalact
- Albatros Gold
- Alpin 57 Lux
- Apidava
- Apulum
- Caresta Bags
- De Colţeşti
- Domeniile Boieru
- Elis Pavaje
- Ferma cu Omenie
- Florea Grup
- Grupul de firme Nova
- IPEC
- Grupul de firme Jidvei
- Montana Popa
- Pehartec Tec Grup
- Rapel
- Savini Due
- Solina România
- Transavia
- Transilvania Nuts
Parteneriate economice de excepţie în dezvoltarea judeţului Alba
- Albalact
- Alpin 57 Lux
- Apulum
- Bell Flover
- Bosch Automotive
- Grupul de firme Nova
- IPEC
- Grupul de firme Jidvei
- Star Assembly
- Star Transmission
- Transavia
Best of Business 2025: Categoria Femeia Antreprenor
- Elena Covaciu, IPEC
- Cornelia Ali, Pati Pan Grup
- Denisa Baciu, Deny Look
- Livia Chira, Rivaly Ch
- Adriana Duna, Gea Event/Georgia
- Lucia Corina Fodoran, Fodo Land
- Silvia Alina Hărăguş, Tao Media
- Rodica Nicoară, Patiseria Dolce Pandoro
- Cristina Clara Nicola, Sarra Nicol
- Andreea Oanţă, Caresta Bags
- Maria Elena Oprea, Elmaria Turism & Flower
- Cosmina Maria Simina Achim Mărcuş, SOF Production Stănija
- Silvia Feraru, Sfera Bags
- Bianca Ţârlea, Tudor Healthcare System
- Dorina Zgâia, Alba Travel & Events
Categoria Tânăr Antreprenor
- Iulian Ghişoiu, Targetweb Agency
- Cosmin Gheorghe Giurgiu
- Bogdan Nicolae Petraşcu, Agromont Apuseni
- Sergiu Nicolae Savu, Pivniţa Savu
- Andrei Alexandru Seneşan, Mecsol Grup
- Vasile Gheorghe Suciu, Suani Center
- Sonia Carmen Morar, Deliciile Transilvaniei
- Mihai Călin Cuc, Agronom Bio Sol
- Maria Alexandra Romoşan, Lactate Romoșan
- Mircea Alexandru Romaniţan, Arenco Group
- Ioana Maria Magdău, Casa Minunată Larmed
- Raul Lucian Tătar, Jox Spedition
Promovarea învăţământului profesional şi dual în judeţul Alba
- Claudiu Barna, Transavia
- Ionela Peter, Bosch Automotive
- Alina Todor și Titus Selagea, Star Assembly și Star Transmission
- Alina Rusan, Pehart Tec Grup
- Alexandra Danciu, VCST Automotive Production Alba
- Doina Bolog, IPEC
- Monica Cernat, Albalact
- Ionel Fleşeriu, Kronospan Trading
- Dan Ioan Cherecheş, Inspectoratul Școlar Judeţean Alba
- Larisa Loredana Dragolea, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Claudia Uritescu, Uzina Mecanică Cugir
Grupuri de acțiune locală
- GAL Pe Mureș și Pe Târnave
- GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului
- GAL Țara Secașelor Alba- Sibiu
- GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare
- GAL Drumul Iancului
- GAL Arieșul Mare
Asociații profesionale şi cooperative agricole
- Asociaţia Ţara Vinului
- Asociaţia Crescătorilor de Animale Apulum
- Asociaţia Judeţeană a Crescătorilor de Bovine Alba
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Alba de Jos
- Filiala Județeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România
- Cooperativa Agricolă Bovis Alba Transilvania
- Cooperativa Agricolă Transylvania Premium Angus
- Cooperativa Agricolă Capra cu Cinci Iezi
- Cooperativa Agricolă Fructiflora Ciumbrud
