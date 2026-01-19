Garanție de 200.000 de euro: Firmele de recrutare din România trebuie să garanteze cu bani pentru muncitorii din Asia și Africa

Garanție de 200.000 de euro: Firmele de recrutare din România trebuie să garanteze cu 200.000 de euro pentru muncitorii din Asia și Africa.

Proiectul de ordonanță privind înregistrarea și obligațiile angajatorilor străinilor, dar și autorizarea și funcționarea agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România a fost dezbătut la Guvern.

La discuțiile dintre autorități și mediul privat/societatea civilă au fost prezente mai multe patronate, inclusiv Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă, reprezentanți ai IMM-urilor, companii din zona de recrutare.

Acestea au contestat cu insistență „garanția” pe care guvernanții vor să o impună și care va duce la un blocaj în piață, scrie Termene.ro.

Companiile de recrutare vor fi obligate să constituie un depozit financiar la Trezorerie în valoare de 200.000 euro pentru un număr de până la 1.000 străini, iar suma crește cu 100.000 euro pentru fiecare 1000 de străini aduși în plus.

Autoritățile justifică necesitatea acestei garanții prin nevoia de a putea fi acoperite costurile de repatriere, în caz de încetare, anulare sau revocare a dreptului de ședere a străinilor mediați.

De cealaltă parte, firmele din domeniu vorbesc de instituirea unui monopol pe piață, fiind foarte probabil să fie scoase definitiv din business.

