Garda Cetății Alba Carolina caută voluntari pentru evenimentele de reenactment din municipiu. Care sunt cerințele

Garda Cetății Alba Carolina, unul dintre cele mai frumoase proiecte de reenactment din România, caută voluntari. Pasionații de istorie care doresc să îmbrace uniforme de epocă și să participe la evenimentele de reenactment din oraș se pot înscrie prin completarea unui formular.

În cadrul formularului de înscriere disponibil AICI, cei interesați trebuie să completeze, printre altele, date legate de înălțime și greutate (necesare pentru costumație), dacă au o experiență similară, pregătire militară sau pregătire specială (tobe sau pirotehnist).

Potrivit reprezentanților Palatului Principilor Transilvaniei, Garda Cetății Alba Carolina este în căutarea persoanelor:

cu vârsta de minimum 16 ani;

disponibile să participe la diferite repetiții și evenimente;

dornice să lucreze în echipă și să reprezinte cu responsabilitate Garda.

