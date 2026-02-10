Magistrații din Sebeș au avut nevoie de trei ani pentru a-l trimite în judecată pe un bărbat care a spart un geam cu o cărămidă

Un bărbat din Sebeș a fost trimis în judecată după ce s-a răzbunat pe geamul unei săli de jocuri de noroc din Sebeș. Deși fapta s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, magistrații din oraș, l-au trimis abia recent în judecată.

Pe scurt, deși fapta s-a petrecut în prima lună a anului 2023, o trimitere în judecată a avut loc abia în data de 9 februarie 2026.

În linii mari fapta este una minoră, dar magistrații au avut nevoie de trei ani pentru a trece dosarul de cameră preliminară.

Potrivit motivării instanței, ”în data de 21 ianuarie 2023, în intervalul orar 18:15-18:35, a distrus, prin lovire cu un corp dur (cărămidă), geamul lateral al ușii de acces în sala de jocuri de noroc ,,Superbet”, Sebeș, cauzând un prejudiciu în cuantum de 1.603,61 lei”, se arată în motivarea instanței.

Drept urmare, pentru fapta sa va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

