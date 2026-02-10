Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor la program de 8 ore pe zi

Ministrul Culturii, Demeter Andras, retrage proiectul care norma munca artiștilor la program. El a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte, urmând a se face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare.

Tot marți, actorii Teatrului Național București au protestat, față de decizia Ministerului Culturii de a implementa acest proiect-pilot, în cadrul căruia actorii să completeze rapoarte zilnice, pentru a ține evidența în timpul programului de muncă.

”În urma discuțiilor purtate astăzi cu participanții la protestul organizat în fața Teatrului Național I.L. Caragiale București și ținând cont de mai multe reacții din țară, Ministrul Culturii a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte.

Problema semnalată de către Curtea de Conturi rămâne și se vor face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare”, a transmis, marți, Ministerul Culturii, potrivit Agerpres.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a subliniat că ”nicio soluție propusă nu poate fi pusă în aplicare fără implicarea activă, participativă a celor cărora li se adresează”.

”Unii colegi mi-au spus că se simt parte a unui experiment și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel.

Vreau să găsim și să decidem împreună varianta optimă”', a declarat Demeter, citat într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit ministerului, ”proiectul a urmărit o abordare construită de jos în sus, prin propuneri venite din partea profesioniștilor din domeniu, însă rezultatul nu a generat consensul necesar, drept urmare grupul de lucru va trebui extins”.

Ministerul Culturii le mulțumește tuturor celor implicați în acest proiect, precum și celor care au intrat în acest dialog și invită și alți voluntari, pentru extinderea echipei.

Actori din teatrele bucureștene - Nottara, Teatrul Mic, Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Masca, Odeon - și angajați din departamentele tehnic și producție ale TNB au protestat marți, pe esplanada din fața Naționalului bucureștean, față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.

Programul-pilot le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert.

Actorii consideră că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News