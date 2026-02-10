Connect with us

Actualitate

Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor la program de 8 ore pe zi

Publicat

acum 2 ore

Ministrul Culturii, Demeter Andras, retrage proiectul care norma munca artiștilor la program. El a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte, urmând a se face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare.

Tot marți, actorii Teatrului Național București au protestat, față de decizia Ministerului Culturii de a implementa acest proiect-pilot, în cadrul căruia actorii să completeze rapoarte zilnice, pentru a ține evidența în timpul programului de muncă.

”În urma discuțiilor purtate astăzi cu participanții la protestul organizat în fața Teatrului Național I.L. Caragiale București și ținând cont de mai multe reacții din țară, Ministrul Culturii a decis revizuirea proiectului-pilot privind evidența timpului de muncă în instituțiile de spectacole și concerte.

Problema semnalată de către Curtea de Conturi rămâne și se vor face demersuri pentru prorogarea termenului de aplicare”, a transmis, marți, Ministerul Culturii, potrivit Agerpres.

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a subliniat că ”nicio soluție propusă nu poate fi pusă în aplicare fără implicarea activă, participativă a celor cărora li se adresează”.

”Unii colegi mi-au spus că se simt parte a unui experiment și este ultimul lucru pe care mi-l doresc să se simtă cineva astfel.

Vreau să găsim și să decidem împreună varianta optimă”', a declarat Demeter, citat într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit ministerului, ”proiectul a urmărit o abordare construită de jos în sus, prin propuneri venite din partea profesioniștilor din domeniu, însă rezultatul nu a generat consensul necesar, drept urmare grupul de lucru va trebui extins”.

Ministerul Culturii le mulțumește tuturor celor implicați în acest proiect, precum și celor care au intrat în acest dialog și invită și alți voluntari, pentru extinderea echipei.

Actori din teatrele bucureștene - Nottara, Teatrul Mic, Bulandra, Teatrul de Comedie, Teatrul Dramaturgilor Români, Teatrul Masca, Odeon - și angajați din departamentele tehnic și producție ale TNB au protestat marți, pe esplanada din fața Naționalului bucureștean, față de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă.

Programul-pilot le-a fost adus la cunoștință prin Circulara nr. 766/03.02.2026 - Instrucțiuni privind organizarea unitară și evidența timpului de muncă pentru personalul de execuție din instituțiile publice de spectacol sau concert.

Actorii consideră că această circulară transformă munca de creație nenormată în domeniul artistic în muncă de birou și conține anexe prin care sunt obligați să raporteze zilnic, în scris, activitatea amănunțită pentru orele de lucru.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 35 de minute

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Evenimentacum O oră

Premieră în justiția din Alba: Tânăr, trimis în judecată în urma unei ”glume” pe Instagram. Motivul pentru care va fi judecat
Evenimentacum O oră

Sumă uriașă donată de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia către 11 centre sociale, în cadrul campaniei „Faptele Credinței” 2025
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum 12 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 439 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
haine contrafacute
Economieacum 22 de ore

Noi măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru a preveni distrugerea hainelor și accesoriilor nevândute. Care sunt interdicțiile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 7 ore

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 2 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 35 de minute

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Actualitateacum 2 ore

Ministrul Culturii retrage proiectul care norma munca artiștilor la program de 8 ore pe zi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 3 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 4 ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Evenimentacum o zi

Unele medicamente pot lipsi temporar din farmacii, în acest an. Ce spune Ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Educațieacum o zi

Vacanța de schi a început pentru elevii din trei județe din țară. Când vor intra în vacanță copiii din Alba
Mai mult din Educatie