Economie

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025: cum se face înregistrarea și plata voluntară a contribuției la sănătate

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025. Persoanele co-asigurate și alte categorii nu vor mai beneficia de CASS, din această toamnă, astfel că aceștia au opțiunea de a-și plăti singuri contribuția la stat pentru asigurarea de sănătate.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a realizat un ghid practic gratuit destinat persoanelor care rămân fără asigurare de sănătate, de la 1 septembrie, în contextul noilor modificări legislative.

Potrivit sursei citate, începând cu 1 septembrie 2025, conform Legii nr. 141/2025, co-asigurații își pierd calitatea de asigurat. Aceștia nu vor mai beneficia automat de asigurarea de sănătate fără contribuție și, pentru a avea asigurare de sănătate în continuare, trebuie să o plătească singuri.

Singurele categorii de co-asigurați care rămân cu asigurare de sănătate sunt copiii, elevii sau anumite categorii de studenți, femeile însărcinate, pensionarii, șomerii cu indemnizație, persoanele cu handicap grav sau bolnav în programe naționale de sănătate, respectiv cele în concediu pentru creșterea copilului.

Toate celelalte categorii de co-asigurați își vor pierde acest statut de la începutul lunii septembrie.

GHID pentru plata CASS din 1 septembrie 2025

Persoanele interesate pot verifica AICI dacă mai sunt sau nu asigurate CASS din 1 septembrie 2025.

Dacă nu sunt asigurate și doresc să plătească voluntar contribuția, sunt următorii pași:

1. Depunerea Declarației unice (Formular 212)

Declarația poate fi depusă la ANAF, online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ANAF/ prin poștă, cu confirmare de primire sau la ghișeu ANAF, în format tipărit.

Declarația se completează cu nume, prenume, CNP și adresa de domiciliu. Pe pagina a treia se bifează Secțiunea 1, litera E și se completează Baza de calcul CASS 2025 și contribuția. Aceeași sumă se trece și în secțiunea 3.

Vezi integral AICI modalitatea de înregistrare și plată

2. Plata contribuției CASS

  • se poate face în rate (tranșă de 25% imediat și restul până în 25 mai 2026) sau integral, pe un an
  • plata sumei integral se poate face prin internet banking, Ghiseul.ro sau la Trezorerie/ANAF în cont IBAN specific județului (AICI, lista coduri IBAN).
