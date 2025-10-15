Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore în sectorul privat, devenind primul stat din Uniunea Europeană care face acest lucru.

Proiectul de lege este unul controversat în ciuda protestelor naționale și a unei greve generale declanșate de sindicate și partidele de opoziție.

Legea este propusă de partidul de guvernământ Noua Democrație, care are o majoritate confortabilă, scrie Politico, citat de Economedia.

Angajații din industrie, comerț, agricultură și unele servicii vor putea lucra șase zile pe săptămână, iar a șasea zi va fi plătită cu un bonus de 40%.

Grecia va legaliza ziua de muncă de până la 13 ore însă expresia nu trebuie luată ad literam. Salariații vor putea lucra până la 13 ore pe zi, însă doar pentru maximum 37,5 zile pe an, fără a depăși 48 de ore săptămânal, calculate pe o medie de patru luni.

Guvernul argumentează că măsura este necesară pentru a răspunde crizei demografice și lipsei de forță de muncă calificate.

„Expresia ‘zi de 13 ore’ dă impresia că vom lucra toți 13 ore în fiecare zi, tot anul. Nu este adevărat”, a explicat ministrul Muncii, Niki Kerameus, la postul Skai TV.

Reforma este considerată a fi orientată către sectorul serviciilor din Grecia, în special în timpul sezonului turistic estival aglomerat, permițând angajatorilor să evite angajarea de personal suplimentar, precizează France24.

Însă partidele de opoziție și sindicatele susțin că lucrătorii riscă concedieri dacă refuză să lucreze mai mult.

