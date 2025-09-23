Eveniment
Grenadă defensivă, descoperită în urma unor săpături pe un bulevard din Alba Iulia. Intervine echipa pirotehnică a ISU Alba
O grenadă defensivă a fost descoperită marți dimineața, în urma unor săpături efectuate în zona B-dul Revoluției 1989 din Alba Iulia.
Potrivit ISU Alba, echipa pirotehnică din cadrul ISU Alba intervine pentru asanarea unei grenade defensive găsite ca urmare a unor excavări în municipiul Alba Iulia, pe bulevardul Revoluției 1989.
La fața locului intervine o autospecială pirotehnică.
