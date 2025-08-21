Connect with us

Eveniment

Greseli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat. Ce a descoperit Corpul de control al Ministerului Economiei

Publicat

acum 25 de secunde

Greseli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat. Ministrul Economiei, Radu Miruță a susținut joi, 21 august, o conferință de presă, în care a vorbit despre „numirile ilegale în companiile de stat”, despre măsurile dispuse, despre „propunerile de modificare ale cadrului legal pentru ca ce s-a întâmplat până acum să nu se mai întâmple”, respectiv despre „o deschidere istorică în acest minister către profesioniștii din România”.

Radu Miruță a anunțat înființarea unui mecanism prin care oamenii pot face sesizări despre neregulile din companiile subordonate ministerului, care vor fi ulterior verificate, pe baza dovezilor.

Corpul de control al Ministerului Economiei a constatat vicierea procedurii de numire a conducerii în cazul a șase companii de stat, din tot atâtea verificate până acum. Ministrul anunță extinderea controalelor și precizează că va sesiza Parchetul.

Greșeli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat

Principalele declarații ale lui Radu Miruță:

  • Au fost verificate un număr de șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a celor din conducere, al membrilor consiliilor de administrație, a fost viciat. A fost viciat printr-o procedură construită și folosită timp de opt ani de ani de zile, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare.
  • Am descoperit ordine ilegale. Am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat. S-a întâmplat intenționat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obțină niște avize suplimentare și li se puneau niște piedici în a-și implanta oamenii acolo.
  • La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut un temei legal abrogat. Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate, tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni sărindu-se eventuale piedici (…).
  • În urma raportului corpului de control pe care l-am primit aseară, l-am aprobat și am dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetați disciplinar.
  • Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al Corpului de control sunt de o dimensiune penală. Observând că șase verificate din șase au această problemă am dispus extinderea controlului la toate companiile de stat. Mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme. Voi face un pachet final pe care îl voi trimite către Parchet.
  • Pentru ca lucrurile aceastea să nu se mai întâmple, trebuie modificată curajos legea. Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparență o propunere de modificare a Ordonanței 109, acel mecanism care este contorsionat în funcție de punctul în care se dorește a se ajunge pentru numirea în aceste funcții de conducere la companiile de stat. M-am uitat pe acele amendamente și vă spun foarte asumat: sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. (…) Am trimis o propunere din partea acestui minister pentru a amenda forma în dezbatere publică.
  • Astfel, propun extinderea criteriilor de performanță, o evaluare la 6 luni, o reducere a numărului membrilor consiliilor de administrație și pentru companiile în care s-a încheiat numirea – pentru că propunerea actuală spune că ce s-a încheiat rămâne așa. 
  • Am propus ca pentru companiile strategice evaluarea să fie făcută de o comisie independentă, nu a Ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru și care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament.
  • Am propus clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor, acolo unde instituțiile observă vicii. Astăzi dacă se observă un viciu, e greu să anulezi selecția făcută. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină. Trebuie curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață. (…)
  • Punctul a doilea: începând de astăzi, pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei este un buton prin care persoanele care sunt interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat sau administratori speciali să își poată depune CV-ul. Nu contează dacă au făcut politică, dacă aparțin vreunui partid politic. Încurajez profesioniștii să aplice.
  • Ultimul lucru: primesc foarte multe lucruri despre nereguli. Am creat un mecanism prin care Corpul de Control le va primi și va face un raport săptămânal, iar pe baza dovezilor, vom demara proceduri. De azi, cineva se uită, ca sarcină de serviciu, la aceste sesizări.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 25 de secunde

Greseli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat. Ce a descoperit Corpul de control al Ministerului Economiei
Evenimentacum 30 de minute

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum O oră

UPDATE FOTO ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș – Deva. Două persoane rănite, după un impact între două autoturisme și un autocamion
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 30 de minute

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Ce proiecte PNRR sau cu alte finanțări riscă suspendarea la Alba Iulia. Ce spune primarul Gabriel Pleșa
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 4 ore

Guvernul a amânat sistemul de tarifare rutieră TollRo pentru camioane. Când se va plăti și ce se întâmplă cu rovinieta
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 3 ore

VIDEO: Modificările privind plata pensiilor private. Cum se retrag banii din Pilonul 2, 3 și 4. Ce spune vicepreședintele ASF
Evenimentacum o zi

CJ Alba votează subvenția pentru transportul elevilor. PSD: o soluție temporară, sunt necesare noi rute și infrastructură
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 24 de ore

De ce comunitățile universitare au început să organizeze competiții de jocuri video (P)
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cugiracum 23 de ore

Gest de omenie al unui cugirean, pentru o fetiță bolnavă din Șpring. Primărița comunei i-a mulțumit public
Evenimentacum o zi

FOTO: „Strugurele de Aur” descoperă noi talente: 22 soliști vocali și 5 instrumentiști, CALIFICAȚI în competiția de folclor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Ciuperci care pot provoca infecții grave, identificate la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca. Pericol pentru pacienți
Evenimentacum 3 ore

Medicii de familie vor fi plătiți în funcție de serviciile pe care le acordă. Numărul pacienților, al doilea criteriu de finanțare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia dă startul Admiterii de toamnă 2025: programe de studii noi și oportunități (P)
Educațieacum o zi

VIDEO: Protest al profesorilor la Alba Iulia. Peste 100 de sindicaliști, în fața sediului Prefecturii
Mai mult din Educatie