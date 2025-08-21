Greseli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat. Ce a descoperit Corpul de control al Ministerului Economiei

Greseli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat. Ministrul Economiei, Radu Miruță a susținut joi, 21 august, o conferință de presă, în care a vorbit despre „numirile ilegale în companiile de stat”, despre măsurile dispuse, despre „propunerile de modificare ale cadrului legal pentru ca ce s-a întâmplat până acum să nu se mai întâmple”, respectiv despre „o deschidere istorică în acest minister către profesioniștii din România”.

Radu Miruță a anunțat înființarea unui mecanism prin care oamenii pot face sesizări despre neregulile din companiile subordonate ministerului, care vor fi ulterior verificate, pe baza dovezilor.

Corpul de control al Ministerului Economiei a constatat vicierea procedurii de numire a conducerii în cazul a șase companii de stat, din tot atâtea verificate până acum. Ministrul anunță extinderea controalelor și precizează că va sesiza Parchetul.

Greșeli majore la numirea în funcții la 6 companii de stat

Principalele declarații ale lui Radu Miruță:

Au fost verificate un număr de șase companii de stat și s-a observat că întreg procesul de selecție a celor din conducere, al membrilor consiliilor de administrație, a fost viciat. A fost viciat printr-o procedură construită și folosită timp de opt ani de ani de zile, prin care angajați ai acestui minister și-au arătat dimensiunea competenței în interes personal, timp în care interesele acestor companii de stat au fost călcate în picioare.

Am descoperit ordine ilegale. Am descoperit faptul că aceste numiri, în mod intenționat, au fost făcute invocându-se o lege care a expirat. S-a întâmplat intenționat, pentru că după ce s-a modificat legea ar fi trebuit să mai obțină niște avize suplimentare și li se puneau niște piedici în a-și implanta oamenii acolo.

La nivelul ministerului au fost semnate acte administrative care au avut un temei legal abrogat. Au fost considerate legi care nu mai aveau valabilitate, tocmai pentru a se duce la îndeplinire implantarea unor oameni sărindu-se eventuale piedici (…).

În urma raportului corpului de control pe care l-am primit aseară, l-am aprobat și am dispus ca doi oameni din conducerea direcției responsabile cu coordonarea intereselor în companiile de stat să fie cercetați disciplinar.

Lucrurile care mi-au fost aduse la cunoștință prin acest raport al Corpului de control sunt de o dimensiune penală. Observând că șase verificate din șase au această problemă am dispus extinderea controlului la toate companiile de stat. Mă aștept să se găsească și acolo astfel de probleme. Voi face un pachet final pe care îl voi trimite către Parchet.

Pentru ca lucrurile aceastea să nu se mai întâmple, trebuie modificată curajos legea. Am văzut că Secretariatul General al Guvernului a pus în transparență o propunere de modificare a Ordonanței 109, acel mecanism care este contorsionat în funcție de punctul în care se dorește a se ajunge pentru numirea în aceste funcții de conducere la companiile de stat. M-am uitat pe acele amendamente și vă spun foarte asumat: sunt praf în ochi. Forma propusă nu rezolvă problemele care au dus aici. (…) Am trimis o propunere din partea acestui minister pentru a amenda forma în dezbatere publică.

Astfel, propun extinderea criteriilor de performanță, o evaluare la 6 luni, o reducere a numărului membrilor consiliilor de administrație și pentru companiile în care s-a încheiat numirea – pentru că propunerea actuală spune că ce s-a încheiat rămâne așa.

Am propus ca pentru companiile strategice evaluarea să fie făcută de o comisie independentă , nu a Ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru și care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament.

, nu a Ministerului, nu a AMEPIP, care să fie numită de prim-ministru și care ulterior să fie transmisă comisiilor de specialitate în Parlament. Am propus clarificarea procedurii de anulare a selecțiilor, acolo unde instituțiile observă vicii. Astăzi dacă se observă un viciu, e greu să anulezi selecția făcută. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină. Trebuie curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață. (…)

Astăzi dacă se observă un viciu, e greu să anulezi selecția făcută. Toată lumea trebuie să înțeleagă că nu putem reconstrui economic pe o mlaștină. Trebuie curățat instrumentul prin care resursele statului român sunt scoase la suprafață. (…) Punctul a doilea: începând de astăzi, pe prima pagină a site-ului Ministerului Economiei este un buton prin care persoanele care sunt interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat sau administratori speciali să își poată depune CV-ul . Nu contează dacă au făcut politică, dacă aparțin vreunui partid politic. Încurajez profesioniștii să aplice.

. Nu contează dacă au făcut politică, dacă aparțin vreunui partid politic. Încurajez profesioniștii să aplice. Ultimul lucru: primesc foarte multe lucruri despre nereguli. Am creat un mecanism prin care Corpul de Control le va primi și va face un raport săptămânal, iar pe baza dovezilor, vom demara proceduri. De azi, cineva se uită, ca sarcină de serviciu, la aceste sesizări.

