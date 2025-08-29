Connect with us

Eveniment

Grevă nedeclarată în Justiție. CSM: Activitatea de judecare a dosarelor, SUSPENDATĂ în Tribunale și Judecătorii

Publicat

acum O oră

Grevă nedeclarată în Justiție: Adunările generale ale judecătorilor Tribunalelor și Judecătoriilor desfășurate în 26 și 27 august au decis, în unanimitate, adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 Curți de apel din țară, respectiv suspendarea activității, cu excepția cauzelor urgente.

Este, de facto, o grevă nedeclarată, în condițiile în care judecătorii și procurorii nu pot face, prin lege, grevă.

Potrivit unui comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii, citat de Agerpres, adunările generale ale judecătorilor solicită retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților și ”încetarea campaniei agresive împotriva autorității judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă”.

În materie penală, din 27 august, s-a amânat soluționarea cauzelor, cu excepția cauzelor având ca obiect verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive și asiguratorii; cauzelor privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical; cererilor privind emiterea mandatelor de supraveghere tehnică sau percheziție domiciliară și alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.

În materie civilă, în funcție de competența fiecărei secții, nu vor fi suspendate cauzele care vizează măsuri de protecție a minorilor – plasament de urgență (ordonanță președințială), încredințare în vederea adopției, încuviințare adopție; măsuri asigurătorii; ordonanța președințială în materia Minori și Familie în cazurile ce vizează situații de risc care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale; răpirile internaționale de copii; internarea medicală nevoluntară; ordine de protecție; suspendare executare act administrativ; suspendare grevă/acțiune în constatarea nelegalității grevei sau alte cauze apreciate de judecător ca fiind de extremă urgență.

Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate).

”Dată fiind această situație, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat, s-a hotărât ca în perioada următoare activitatea instanțelor să se desfășoare potrivit celor stabilite prin hotărârile Adunărilor generale, informații suplimentare referitoare la acest aspect regăsindu-se pe portalul fiecărei instanțe de judecată”, se arată în comunicatul CSM.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. pilu

    vineri, 29.08.2025 at 12:35

    Măi nesătuilor,nu vă e rușine ?

    Răspunde

  2. Avram Calin

    vineri, 29.08.2025 at 13:43

    Ar trebui amanati asa cum fac si ei cu dosarele, sa le dam atentie peste un an sau doi… sau chiar sa se prescrie, doar ca nu functioneaza societatea con trebuie si ei stiu asta nenorocitii

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Administrațieacum 43 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum O oră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Evenimentacum O oră

Grevă nedeclarată în Justiție. CSM: Activitatea de judecare a dosarelor, SUSPENDATĂ în Tribunale și Judecătorii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 43 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Administrațieacum 43 de minute

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Actualitateacum O oră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 3 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 3 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Evenimentacum 2 zile

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 2 zile

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum o zi

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 ore

Schimbări în compensarea medicamentelor. Peste 10 milioane de români ar putea plăti mai mult pentru medicamentele necesare
comunicat proiect
Actualitateacum 6 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum 3 ore

Plata cu ora în anul școlar 2025-2026: Tariful brut se înjumătățește pentru orele suplimentare
Educațieacum 4 ore

Directorii, adjuncții și inspectorii școlari, trimiși la catedră și obligați să predea. Modificare a normelor metodologice
Mai mult din Educatie