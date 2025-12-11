Connect with us

Guvern: Facilitățile de transport pentru veterani de război, văduve de război și pensionari, prelungite până la finalul lui 2026

acum O oră

Guvernul a prelungit, joi, prin ordonanță de urgență, până la 31 decembrie 2026, termenele necesare menținerii facilităților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale în domeniu.

„Prin acest act normativ Guvernul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenele necesare menținerii facilităților de transport pentru veteranii de război, văduvele de război și pensionari, prevăzute de legile speciale (Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare)”, se arată într-un comunicat al Executivului.

„Având în vedere că aceste facilităţi de transport nu au fost integrate până în prezent în cardurile de sănătate ale beneficiarilor, nu toţi deţinând un astfel de card, şi ţinând cont de faptul că utilizarea cardului de sănătate încetează odată cu emiterea cărţii electronice de identitate, OUG prevede ca facilităţile să fie acordate în continuare ca şi până acum, pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor speciale de călătorie, pe întreaga durată a anului 2026”, explică Guvernul.

Măsura asigură continuitatea facilităţilor de transport pentru beneficiarii legilor speciale şi previne întreruperea acordării drepturilor existente.

În prezent, asigurarea facilităților acordate la transportul intern a veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor sunt reglementate prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern și se poate face pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau a taloanelor special de călătorie numai până la data de 31 decembrie 2025.

Conform prevederilor celor două acte normative, pentru a beneficia de facilitățile acordate prin lege, veteranilor de război, văduvelor de război și pensionarilor li se eliberează tichete de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie cu reducere de 50% din costul călătoriei, după caz.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, s-a stabilit că pentru a putea beneficia de facilitățile prevăzute, persoanelor respective li se vor elibera legitimații de transport tip card, personalizate cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.

Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate și contravaloarea acestora.

Până în prezent, în cardul național de sănătate nu a fost cuprinsă partiția pentru transport care să asigure utilizarea facilităților la călătoria pe calea ferată a beneficiarilor legilor speciale, respectiv Legea nr. 44/1994, cu modificările și completările ulterioare precum și de Legea nr. 147/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Guvernului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a demarat colaborarea cu instituțiile implicate – Casa Națională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale, Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Rutieră Română, Compania Națională Imprimeria Națională, operatori de transport feroviar, în vederea identificării unei modalități de verificare electronică a călătoriilor efectuate de beneficiarii de facilități de călătorie, iar în funcție de rezultatul întâlnirilor, în cursul anului 2026 se va propune modificarea corespunzătoare a legislației.

  1. pilu

    joi, 11.12.2025 at 16:41

    Nu mai tot bateți apa în piuă cu veteranii și urmașii, că pe ăștia îi bagi într-un autobuz la ora actuală. Schimbați slagărul.

