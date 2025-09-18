Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen

Guvernul a amânat termenul de trecere de la sistemul Revisal la platforma Reges-Online până la 31 decembrie 2025.

Decizia a fost luată prin ordonanță de urgență, aprobată în ședința de joi, 18 septembrie.

Măsura vine în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăți în procesul de migrare.

”Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în Reges-Online până la sfârșitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situația de a primi sancțiuni.

Cred că rolul statului este să ofere sprijin și soluții, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect față de mediul de afaceri și față de cei care creează locuri de muncă.

Am urmărit, am ascultat și am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toți angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârșitul anului să se înscrie în noua platformă.

Reges-Online nu este un instrument perfect, dar este unul util și modern pentru toți angajatorii, iar tranziția trebuie să fie una firească și echilibrată”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția

Potrivit Ministerului Muncii, doar 23% dintre firme au reușit să finalizeze tranziția. Menținerea termenului inițial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operațional, cu potențiale sancțiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar.

Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) și (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Reges-Online, respectiv:

termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma Reges-Online

termenul în care angajatorii trebuie să completeze și să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

Ministerul Muncii precizează că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit, după 31 decembrie.

Tranziția la Reges-Online

Potrivit sursei citate, la Reges-Online nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem. Angajatorii trebuie doar să își creeze cont în platformă, proces ce asigură accesul direct la toate funcționalitățile necesare.

Beneficii:

administrarea digitală a contractelor de muncă și acces permanent la istoricul acestora

raportarea în timp real și actualizare automată a aplicației

ccesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID

integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor.

Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/.

Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

