Guvernul a renunţat doar pentru moment la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat. Cum explică Ilie Bolojan

Ziua Mondială a Educației

Publicat

acum O oră

Premierul Ilie Bolojan susţine că Guvernul a renunţat, doar pentru moment, la interdicţia privind cumulul pensiei cu salariul de la stat, el explicând că, prin adoptarea unei astfel de măsuri, în învăţământ şi sănătate, în zonele rurale şi în cele de urban mic ar apărea probleme.

„Nu s-a renunţat la ea, a fost amânată până pe la jumătate lunii septembrie. (…) Sunt câteva domenii în care avem nevoie de o săptămână – două să identificăm problemele.

Gândiţi-vă, de exemplu, că acum se definitivează posturile în învăţământ şi sunt câteva specializări, sunt câteva şcoli din România, să spunem, din zona de urban mic, de rural, unde avem în anumite discipline un deficit de profesori de specialitate.

Nu ştiu, în domeniul de fizică, de exemplu, înţeleg că avem puţini profesori şi multe catedre sunt acoperite de profesori pensionari şi atunci cine poate preda, nu e niciun fel de problemă.

Dar în această situaţie, dacă am fi aprobat, să spunem, fără să vedem efectele în toate domeniile, ar fi apărut o problemă şi, practic, cei care lucrează astăzi din poziţia de pensionari în învăţământ pe aceste ore nu ar mai fi putut lucra”, a spus Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat de ce s-a amânat măsura privind eliminarea posibilităţii cumulului pensiei cu salariul în sistemul bugetar.

