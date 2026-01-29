Connect with us

Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie: mai frig, câteva ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități

Publicat

acum O oră

Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie. Temperaturile scad ușor vineri și sâmbătă în județul Alba și sunt anunțate câteva ploi și ninsori slabe. Cel mai frig va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Atunci sunt anunțate minime de -3...-5 grade la altitudini mici și -6...7 grade la munte.

Vineri și sâmbătă, în mai multe zone din județ vor fi ploi, ploi înghețate, burniță sau ninsori.

Duminică, va fi cer mai mult noros.

Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 30 ianuarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși

Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare/ploaie înghețată

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 31 ianuarie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță

Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; fulguială

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare slabă

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare slabă

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare slabă

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 1 februarie

Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros

Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

sursa: accuweather.com

Ultimele articole pe alba24
