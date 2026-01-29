Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie: mai frig, câteva ploi și ninsori. Prognoza meteo pe zile și localități
Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie. Temperaturile scad ușor vineri și sâmbătă în județul Alba și sunt anunțate câteva ploi și ninsori slabe. Cel mai frig va fi în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Atunci sunt anunțate minime de -3...-5 grade la altitudini mici și -6...7 grade la munte.
Vineri și sâmbătă, în mai multe zone din județ vor fi ploi, ploi înghețate, burniță sau ninsori.
Duminică, va fi cer mai mult noros.
Vremea de weekend în Alba, 30 ianuarie - 1 februarie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 30 ianuarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; nori joși
Oaşa: minime de -3 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; ninsoare/ploaie înghețată
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ploaie/burniță înghețată
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 31 ianuarie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; averse (ploi)
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță
Șugag: minime de -4 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare/fulguieli
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; fulguială
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare/fulguieli
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare sporadică
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare slabă
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ninsoare slabă
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare slabă
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie/burniță
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 1 februarie
Alba Iulia: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -7 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; noros
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -4 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de -3 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -4 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de -6 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; noros
Cugir: minime de -3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.