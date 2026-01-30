VIDEO: Acțiune de amploare a polițiștilor la Jidvei și Cetatea de Baltă. Zeci de persoane și mașini verificate. Valoarea amenzilor

Potrivit IPJ Alba, joi, 29 ianuarie 2026, în intervalul orar 15:00 - 18:00, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza localităților Jidvei - Veseuș - Cetatea de Baltă - Tătârlaua, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 149 de verificări de persoane, au fost verificate 105 autovehicule și au fost constatate 53 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.610 lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

