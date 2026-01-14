Connect with us

Administrație

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile

bani pensii

Publicat

acum O oră

Guvernul va introduce „Lista rușinii” pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile. Măsurile sunt prevăzute în proiectul legii reformei în administrația locală, publicat marți în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ – Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Citește și Reforma Administrației: tăieri de personal, salarii limitate și sancțiuni pentru datornici. Taxe mari pentru construcțiile ilegale

Proiectul de lege vizează „instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și creșterea veniturilor, astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice”.

Pentru atingerea acestui scop, prin proiect, sunt instituite o serie de măsuri, astfel încât să se asigure respectarea angajamentelor asumate de România în ceea ce priveşte încadrarea în ținta de deficit bugetar, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor şi autorităților publice centrale și locale, și respectiv, prin creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale.

Citește și Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat

Proiectul modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante. Astfel, se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală.

„Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații”, se precizează în proiect.

Totodată, proiectul clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local, precum și detalii despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.

Va exista și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile

„La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale”, se precizează în expunerea de motive a proiectului.

În lista publicată vor fi menționate și persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparență mai mare.

Potrivit Guvernului, scopul acestor modificări:

  • „crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, promovând conformitatea fiscală;
  • publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică;
  • stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparență și accesibilitate”.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. pilu

    miercuri, 14.01.2026 at 10:40

    Foarte bine ! Cred, cred că în cpul listei o fi Negoiță.

    Răspunde

  2. Titi

    miercuri, 14.01.2026 at 11:07

    hai sictir !

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 minute

Vârstnicul rănit grav în explozia din Fărău A DECEDAT. Soția se află în stare gravă pe secția de ATI a spitalului din Alba Iulia
Evenimentacum 34 de minute

Vești proaste de la meteorologi: se încălzește apoi vine iar o perioadă de ger. Vor fi avertizări de polei în mai multe zone
Evenimentacum 54 de minute

Un tânăr din Sebeș căutat de polițiști încă din vara lui 2025 prins după ce a spart un magazin și a furat 100 de pachete de țigări
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Blajacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Trafic îngreunat între Sâncel și Blaj. Un TIR nu poate înainta din cauza zăpezii
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

bani pensii
Administrațieacum O oră

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile
Administrațieacum 2 ore

Tăieri de posturi în primării și la poliția locală. Reducere de până la 30% a personalului sau scăderea cheltuielilor salariale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 19 ore

Veste bună pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR. Datele Băncii Naționale
Economieacum o zi

Care au fost cele mai vândute autoturisme noi în 2025. Numărul înmatriculărilor, în creștere cu 1,6%
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 13 ore

Noi condiții pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor din extravilan. Un nou proiect de lege a fost depus la Parlament
Evenimentacum o săptămână

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 22 de ore

17-18 ianuarie: Competiții 4X Cross pentru schi, snowboard și mountain bike, la Păltiniș Arena. Traseu și premii
Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru, eliminată în primul tur al calificărilor de la Australian Open
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum 4 ore

Horoscop 14 ianuarie 2026: Zodia norocoasă, la mijlocul săptămânii. Ziua deciziilor importante
Aiudacum 17 ore

FOTO: Imagini de poveste la Rimetea, satul unde soarele răsare de două ori. Feerie de iarnă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 13 ore

Dacia va lansa un nou model electric, vândut în paralel cu Spring. Cât va costa noua mașină
Actualitateacum 3 zile

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

S-au înmulțit cazurile de pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Câți pacienți sunt internați în spitale
Evenimentacum 3 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 2 zile

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie