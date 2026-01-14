Guvernul va introduce „Lista rușinii” pentru cetățenii cu datorii la stat și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile. Măsurile sunt prevăzute în proiectul legii reformei în administrația locală, publicat marți în transparență decizională pe site-ul Ministerului Dezvoltării.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ – Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul de lege vizează „instituirea unor măsuri fiscal-bugetare şi are drept scop creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale în vederea consolidării sustenabilității financiare a României prin limitarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și creșterea veniturilor, astfel încât finanțarea categoriilor de servicii publice destinate cetățenilor să se poată susține din fonduri publice”.

Pentru atingerea acestui scop, prin proiect, sunt instituite o serie de măsuri, astfel încât să se asigure respectarea angajamentelor asumate de România în ceea ce priveşte încadrarea în ținta de deficit bugetar, prin diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor şi autorităților publice centrale și locale, și respectiv, prin creșterea veniturilor bugetare ale unităților administrativ-teritoriale.

Guvernul va introduce „Lista rușinii" pentru cetățenii cu datorii la stat

Proiectul modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante. Astfel, se extinde obligația organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât și pe cele ale persoanelor fizice, care au obligații fiscale restante și cuantumul acestora, promovând transparența fiscală.

„Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații”, se precizează în proiect.

Totodată, proiectul clarifică modalitatea de publicare a listelor, specificând că pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local, precum și detalii despre informațiile care trebuie menționate pentru persoanele fizice.

Va exista și o listă publică a contribuabililor la zi cu plățile

„La dispozițiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât și cele juridice, care au declarat și au plătit la termen obligațiile fiscale, fără restanțe, să fie incluși pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale și locale”, se precizează în expunerea de motive a proiectului.

În lista publicată vor fi menționate și persoanele fizice, cu date precum numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, pentru a asigura o transparență mai mare.

Potrivit Guvernului, scopul acestor modificări:

„crește vizibilitatea contribuabililor care își respectă obligațiile fiscale, promovând conformitatea fiscală;

publicarea listei contribuabililor fără restanțe poate stimula alte persoane și entități să își plătească obligațiile la timp pentru a beneficia de această recunoaștere publică;

stabilirea clară a modalităților de publicare la nivel central și local, inclusiv în Monitorul Oficial Local, pentru a asigura transparență și accesibilitate”.

