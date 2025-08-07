Legea cu schimbările din administrație a fost pusă în consultare publică. Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri fiscale

Legea cu schimbările din administrație a fost pusă în consultare publică. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a publicat joi, în dezbatere, proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Noile propuneri vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului.

Proiectul propune reglementări fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor şi creşterea veniturilor administraţiilor locale, scrie Mediafax.

Reforma vizează, printre altele, îmbunătăţirea procesului de colectare a taxelor şi impozitelor, o mai bună disciplină financiară, creşterea eficienţei instituţionale şi întărirea descentralizării. Scopul este ca serviciile publice oferite cetăţenilor să poată fi susţinute din fonduri proprii, în condiţiile respectării angajamentelor bugetare asumate de România.

Persoanele sau instituţiile interesate pot transmite propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare în termen de 10 zile, prin formularul online, e-mail, poştă sau direct la sediul instituţiei. De asemenea, proiectul poate fi dezbătut public, la cererea unei asociaţii legal constituite sau a unei instituţii publice.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul va contribui la:

1. Creșterea veniturilor bugetare

La nivel local: Clarificarea și extinderea bazei de impunere pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport (inclusiv pentru construcții ilegale). Majorarea impozitului cu 100% pentru clădirile construite fără autorizație pentru 5 ani. Introducerea cotelor adiționale pentru compensarea facilităților fiscale acordate. Publicarea listelor cu contribuabili fără restanțe – stimulent pentru conformare voluntară.

La nivel central: Eliminarea unor scutiri fiscale considerate nesustenabile (ex: pentru cooperative agricole). Cesionarea creanțelor fiscale către entități specializate, pentru eficientizarea recuperării.



2. Reducerea cheltuielilor publice

Reducerea personalului: 6.060 de posturi de consilieri personali – economie de: 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025; 581,76 milioane lei economie anuală. Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului. Reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori.

Limitarea salariilor: Plafonarea salariului președintelui ANRSC – economie estimată: 190.812 lei/an. Limitarea salariilor din subordonatele MDLPA prin grile de salarizare. Reducerea numărului de membrii ai consiliului de administrație pentru ANCPI, precum și pentru ANL – economia estimată: 410.444 lei/an.

Reducerea costurilor administrative: MDLPA preia spații excedentare de la RA-APPS – valorificare eficientă a patrimoniului public. Transferarea cheltuielilor centrelor militare către Ministerul Apărării – scădere presiune pe bugetele locale.



3. Eficientizarea administrației publice

Simplificarea descentralizării (eliminare pași birocratici).

Reglementări mai flexibile privind inventarierea, transferul bunurilor proprietate publică și privată a statului și a UAT.

Instituirea rotației obligatorii pentru funcțiile publice sensibile – combaterea politizării și stagnării.

Introducerea evaluărilor multianuale și evaluării pe bază de competențe pentru funcționarii publici.

Permisiunea de a lucra cu timp parțial în două autorități diferite – flexibilitate și eficiență.

4. Îmbunătățirea colectării veniturilor fiscale

Extinderea executării silite asupra: indemnizațiilor asistenților personali; venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.

Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).

Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice – presiune publică pentru conformare.

5. Autonomie și control local sporit

Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc – control adaptat comunității.

Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.

Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.

Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).

