Guvernul vrea să mărească amenzile pentru muncă la negru. Sancțiunea poate ajunge până la 1 milion de lei

acum 2 ore

Guvernul vrea să mărească amenzile pentru muncă la negru. Amenda maximă pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, respectiv pentru munca „la negru” va ajunge până va fi de 1 milion de lei, potrivit unui proiect de lege pregătit de către Guvern.

Ministerul Finanțelor a publicat joi, în dezbatere, un proiect de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul modifică, printre altele, Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii.

Potrivit autorităților, „se impune adoptarea de măsuri în vederea stabilirii cadrului normativ privind înăsprirea regimului sancționator pentru angajatorii care utilizează muncă fără forme legale (muncă nedeclarată), în lipsa acestor măsuri se pot genera efecte negative, atât asupra bugetului de stat, cât și asupra bugetului asigurărilo sociale de stat precarizând locurile de muncă prin afectarea unor drepturi fundamentale ale salariaților (dreptul la munca, dreptul la șomaj etc)”.

Guvernul vrea să mărească amenzile pentru muncă la negru

Astfel, primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit legii, se va sancționa cu amendă cuprinsă între 40.000 lei și 1.000.000 lei.

În prezent, pentru aceeași faptă este prevăzută o amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

