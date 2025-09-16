Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Precizările procurorului general

Mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii în acest sens.

Horațiu Potra, dat în judecată alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane, este dat în urmărire internațională, cu mandate de arest preventiv.

Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România, potrivit unor surse citate de G4Media.

”Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii.

Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florența, citat de stirileprotv.ro.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis în judecată 22 de persoane, printre care Călin Georgescu și Horațiu Potra. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Planul a fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, un lider cu pregătire paramilitară. Discuția a vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat, potrivit sursei citate.

Toate aceste acțiuni, de la pregătirea paramilitară, la propaganda coordonată și răspândirea de informații false, au urmărit împiedicarea exercitării puterii legitime a statului și au pus în pericol securitatea națională, mai notează Parchetul.

Ancheta a scos la iveală și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Horațiu Potra, din Mediaș: 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, 40+ grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, peste 1 kg echivalent trotil și materiale de inițiere.

Grupul format de Potra urma să desfășoare, în 8 decembrie 2024, la București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, potrivit anchetei.

