Connect with us

Eveniment

Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Precizările procurorului general

Publicat

acum O oră

Mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există indicii în acest sens.

Horațiu Potra, dat în judecată alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane, este dat în urmărire internațională, cu mandate de arest preventiv.

Vezi și Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost trimiși în judecată, alături de alte 20 de persoane. Care sunt acuzațiile

Potra ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află după ce a plecat din România, potrivit unor surse citate de G4Media.

Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia

”Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii.

Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florența, citat de stirileprotv.ro.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a trimis în judecată 22 de persoane, printre care Călin Georgescu și Horațiu Potra. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Planul a fost pus la cale într-o întâlnire, pe 7 decembrie 2024, între Călin Georgescu și Horațiu Potra, un lider cu pregătire paramilitară. Discuția a vizat organizarea unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat, potrivit sursei citate.

Toate aceste acțiuni, de la pregătirea paramilitară, la propaganda coordonată și răspândirea de informații false, au urmărit împiedicarea exercitării puterii legitime a statului și au pus în pericol securitatea națională, mai notează Parchetul.

Ancheta a scos la iveală și un depozit de armament și explozibili la locuința lui Horațiu Potra, din Mediaș: 3 aruncătoare portative de grenade, 5 pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, 40+ grenade de mână și proiectile pentru lansatoare, peste 1 kg echivalent trotil și materiale de inițiere.

Grupul format de Potra urma să desfășoare, în 8 decembrie 2024, la București, în contextul unor acțiuni de protest, acțiuni violente cu caracter subversiv, potrivit anchetei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 43 de minute

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Evenimentacum O oră

Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Precizările procurorului general
Evenimentacum 2 ore

Procurorul general: România, ţinta unor campanii hibride în timpul alegerilor din 2024. Beneficiarul a fost Călin Georgescu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
zile libere 2025
Administrațieacum 2 zile

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în perioada septembrie-octombrie. Calendar și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 20 de ore

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 20 de ore

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 5 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 2 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Evenimentacum 2 zile

Zile libere legale pentru români de Ziua Națională, Crăciun și Revelion 2025-2026. Trei seturi de minivacanțe, una de 7 zile
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Evenimentacum o zi

Examinări decontate prin CAS pentru depistarea cancerului și individualizarea terapiei, la Spitalul din Alba Iulia
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 43 de minute

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Educațieacum 4 ore

Evaluare Națională clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Vor fi schimbări la testările din 2026, anunță ministrul Educației
Mai mult din Educatie