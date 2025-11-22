Connect with us

Eveniment

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat

horoscop

Publicat

acum O oră

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Sfârșitul de săptămână aduce energii intense și transformatoare și este perfect pentru a face bilanțuri și a ne reconecta cu noi înșine. Luna aflată în tranziție ne încurajează să ne privim cu sinceritate aspirațiile și să lăsăm în urmă ceea ce nu ne mai servește.

Este momentul ideal pentru conversații profunde, pentru a cultiva relațiile importante și pentru a ne permite momente de liniște în care să ne regăsim echilibrul interior.

Indiferent de zodie, acest weekend ne invită să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat.

BERBEC

Weekendul acesta îți aduce o doză sănătoasă de introspecție. Sâmbătă te-ai putea simți tentat să iei decizii rapide, dar astrele te sfătuiesc să îți iei timp.

Duminică este perfectă pentru activități creative sau pentru a petrece timp de calitate cu familia. O conversație neașteptată te-ar putea inspira.

TAUR

Relațiile tale apropiate sunt în prim-plan în acest weekend. Sâmbătă este momentul să clarifici niște neînțelegeri vechi și să construiești punți acolo unde au fost distanțe.

Duminică, acordă-ți plăcerea de a face ceva doar pentru tine, cum ar fi o plimbare în natură sau un hobby uitat.

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: GEMENI

Energia ta mentală este la cote maxime, dar atenție să nu te lași copleșit de prea multe informații.

Sâmbătă încearcă să finalizezi un proiect început, iar duminică relaxează-te cu o carte bună sau un film interesant.

Comunicarea cu cei dragi va fi fluidă și reconfortantă.

RAC

Weekendul îți aduce claritate emoțională. Sâmbătă s-ar putea să simți nevoia de a-ți reorganiza spațiul personal – acest lucru îți va aduce liniște interioară.

Duminică este perfectă pentru a-ți exprima sentimentele față de cineva important. Intuiția ta va fi ghidul tău cel mai bun.

LEU

Carisma ta naturală strălucește cu putere în acest weekend. Sâmbătă ești în centrul atenției și asta îți place.

Profită de această energie pentru a întări legături sociale importante.

Duminică, ia-ți timp pentru reflecție – un moment de solitudine te va reîncărca pentru săptămâna următoare.

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: FECIOARĂ

Pragmatismul tău este pus la încercare de un weekend care te invită la spontaneitate. Sâmbătă lasă deoparte lista de task-uri și fă ceva neplanificat.

Duminică te vei simți mai echilibrat și vei putea aborda cu claritate o situație care te preocupă. Fii blând cu tine însuți.

BALANȚĂ

Armonia este tema ta principală în acest weekend. Sâmbătă vei avea ocazia să mediezi un conflict sau să aduci pace într-o situație tensionată.

Duminică concentrează-te pe propriile tale nevoi: meriti atenție și grijă. O decizie financiară ar putea necesita analiză suplimentară.

SCORPION

Weekendul acesta îți aparține. Sâmbătă sărbătorește-te alături de cei dragi și acceptă aprecierea pe care o primești.

Duminică reflectează asupra anului care s-a încheiat și stabilește intenții pentru anul care vine.

Transformarea pe care o cauți începe din interior.

SĂGETĂTOR

Spiritul tău aventuros este în plină formă. Sâmbătă planifică o escapadă sau explorează un loc nou din orașul tău.

Duminică este perfectă pentru a te conecta cu oameni din alte culturi sau pentru a învăța ceva nou. O veste plăcută legată de o călătorie viitoare te-ar putea surprinde.

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: CAPRICORN

Weekendul te invită să îți reevaluezi prioritățile profesionale. Sâmbătă ia o pauză de la responsabilități și fă ceva care te face să râzi cu adevărat.

Duminică vei avea claritate în legătură cu un obiectiv important. Nu uita că succesul include și fericirea personală, nu doar realizările.

VĂRSĂTOR

Creativitatea ta este la cote înalte în acest weekend. Sâmbătă experimentează cu idei noi și nu-ți fie teamă să ieși din tiparele obișnuite.

Duminică este perfectă pentru conversații filozofice sau pentru a te implica într-o cauză care îți pasionează. Comunitatea ta are nevoie de viziunea ta unică.

PEȘTI

Sensibilitatea ta emoțională este amplificată în acest weekend. Sâmbătă protejează-ți energia și evită situațiile sau persoanele care te drenează.

Duminică lasă-te purtat de intuiție – ea te va ghida către experiențe vindecătoare. Arta, muzica sau meditația îți vor aduce echilibru și pace interioară.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

sediu primarie drona
Evenimentacum 2 minute

Primăria Alba Iulia vrea să angajeze avocați, după ce a fost dată în judecată de STP. Suma solicitată de societatea de transport
horoscop
Evenimentacum O oră

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Evenimentacum 2 ore

Radare de weekend în Alba. Locații în care Poliția Rutieră monitorizează circulația, în 22-23 noiembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 22 de ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum 2 zile

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Pragul maxim pentru despăgubiri privind RCA în caz de faliment al asigurătorului, eliminat din lege. Ce spune vicepreședintele ASF
Economieacum 18 ore

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

VIDEO: Precizările premierului Ilie Bolojan despre creșterea impozitelor pentru persoane fizice și reforma din administrație
Evenimentacum 16 ore

VIDEO Premierul Ilie Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: cel târziu în 28 noiembrie declanșăm angajarea răspunderii
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 16 ore

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum o zi

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum O oră

Horoscop de weekend 22-23 noiembrie: Să fim autentici și să avem curajul de a face alegerile care contează cu adevărat
Evenimentacum 10 ore

FOTO-VIDEO: MISS și MISTER Boboc 2025 la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 23 de ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum o zi

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Lipsa somnului poate avea consecințe grave asupra sănătății și a deciziilor financiare. Studiu
Actualitateacum 17 ore

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum o zi

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum 2 zile

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie