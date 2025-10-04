Connect with us

Eveniment

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Energii contrastante, care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție

Horoscop de weekend

Publicat

acum 2 ore

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Weekendul acesta vine cu energii contrastante care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție. Luna în tranziție ne influențează starea emoțională, în timp ce planetele personale formează aspecte favorabile comunicării și creativității.

Este momentul ideal pentru a reconecta cu cei dragi, pentru a ne clarifica prioritățile și pentru a ne încărca bateriile înainte de săptămâna ce urmează. Fiecare zodie va simți aceste influențe diferit.

BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Weekendul îți aduce o doză de energie pe care o vei canaliza spre activități creative. Sâmbătă este perfect pentru proiecte personale pe care le-ai amânat, iar duminică te vei simți mai sociabil.

Atenție la discuțiile în contradictoriu cu partenerul – diplomația îți va fi aliată. Pe plan financiar, evită achizițiile impulsive.

Culoare norocoasă: roșu

Cifra zilei: 7

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este timpul să te ocupi de casa ta și de confortul personal. Vei simți nevoia de liniște și intimitate, așa că nu te forța să participi la evenimente sociale dacă nu îți dorești.

Duminică aduce o veste plăcută legată de familie. Acordă-ți timpul necesar pentru relaxare – meriți o pauză.

Culoare norocoasă: verde

Cifra zilei: 3

GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este în prim-plan în acest weekend. Vei avea parte de conversații interesante și vei cunoaște oameni noi dacă ieși din zona de confort.

Sâmbătă este ideală pentru o escapadă scurtă sau pentru a explora locuri noi.

Atenție la ceea ce promiti – asigură-te că poți duce lucrurile până la capăt.

Culoare norocoasă: galben Cifra zilei: 5

RAC (21 iunie – 22 iulie)

Weekendul îți aduce claritate în ceea ce privește finanțele și prioritățile tale materiale. Este momentul să faci ordine în buget și să planifici pentru viitor.

Duminică poate aduce o oportunitate neașteptată de câștig sau o recunoaștere pentru munca ta.

Acordă timp familiei – au nevoie de prezența ta.

Culoare norocoasă: argintiu

Cifra zilei: 2

LEU (23 iulie – 22 august)

Ești în centrul atenției și strălucești! Weekendul îți oferă șansa să îți exprimi talentele și să fii apreciat pentru ceea ce ești.

O invitație neașteptată te poate pune într-o situație plăcută. Pe plan romantic, lucrurile evoluează favorabil – îndrăznește să faci primul pas dacă simți că este momentul potrivit.

Culoare norocoasă: auriu

Cifra zilei: 1

FECIOARĂ (23 august – 22 septembrie)

Ai nevoie de timp pentru tine și pentru reflecție. Weekendul te invită să te retragi puțin și să îți refaci energia.

Meditația, lectura sau o plimbare în natură îți vor face bine. Evită suprasolicitarea și spune „nu” când simți că este prea mult.

Duminică aduce mai multă claritate în deciziile tale.

Culoare norocoasă: albastru marin

Cifra zilei: 6

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: BALANȚĂ (23 septembrie – 22 octombrie)

Weekendul îți aduce bucurie prin prieteni și activități sociale. Vei simți nevoia să fii înconjurat de oameni dragi și să îți exprimi ideile.

O discuție profundă cu un prieten apropiat te va ajuta să vezi lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Pe plan romantic, surprizele plăcute nu întârzie să apară.

Culoare norocoasă: roz

Cifra zilei: 9

SCORPION (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cariera și recunoașterea publică sunt în prim-plan. Weekendul îți poate aduce vești bune legate de proiecte profesionale sau de un succes pe care îl aștepți de ceva timp.

Fii atent la oportunitățile care apar și nu ezita să îți asumi responsabilități noi. Duminică ia-ți timp pentru tine și pentru hobby-uri.

Culoare norocoasă: bordo

Cifra zilei: 8

SĂGETĂTOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai nevoie de aventură și de a-ți lărgi orizonturile! Weekendul este perfect pentru călătorii scurte, pentru a învăța ceva nou sau pentru a explora subiecte care te pasionează.

O conversație cu o persoană din altă cultură sau domeniu te va inspira. Fii deschis la noi experiențe și lasă rutina deoparte.

Culoare norocoasă: violet

Cifra zilei: 4

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: CAPRICORN (22 decembrie – 19 ianuarie)

Weekendul te provoacă să te confrunți cu emoții profunde și să rezolvi chestiuni personale pe care le-ai evitat.

Este un moment bun pentru transformare și pentru a lăsa în urmă ceea ce nu îți mai folosește. O discuție sinceră cu partenerul poate aduce claritate în relație.

Duminică concentrează-te pe relaxare.

Culoare norocoasă: negru

Cifra zilei: 10

VĂRSĂTOR (20 ianuarie – 18 februarie)

Relațiile sunt în centrul atenției tale. Weekendul îți aduce oportunități de a îmbunătăți comunicarea cu partenerul sau de a cunoaște oameni noi interesanți.

Fii autentic și deschis în interacțiunile tale – sinceritatea va fi apreciată. O colaborare profesională poate lua o turnură neașteptată, dar favorabilă.

Culoare norocoasă: turcoaz

Cifra zilei: 11

PEȘTI (19 februarie – 20 martie)

Este timpul să te ocupi de sănătatea ta și de rutina zilnică. Weekendul îți oferă șansa să faci schimbări benefice în stilul de viață – poate începi un nou program de exerciții sau să îți ajustezi alimentația.

Pe plan profesional, munca ta va fi observată și apreciată. Duminică acordă timp creativității și pasiunilor tale.

Culoare norocoasă: albastru deschis

Cifra zilei: 12

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum O oră

VIDEO: Intervenție dificilă în Munții Sebeșului, la limita județelor Alba-Hunedoara-Vâlcea, pentru salvarea unor turiști polonezi
Ziua Mondială a Educației
Educațieacum O oră

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Energii contrastante, care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 7 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 3 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Când va fi adoptat pachetul trei cu măsuri fiscale: Reforma administrației publice. Declarația făcută de Ilie Bolojan
Economieacum 20 de ore

VIDEO Ilie Bolojan, după primele 100 de zile de guvernare: Am evitat practic intrarea în incapacitate de plată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum 2 zile

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Blajacum 2 zile

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop de weekend
Evenimentacum 2 ore

Horoscop de weekend 4-5 octombrie: Energii contrastante, care ne invită la echilibru între acțiune și reflecție
Actualitateacum 12 ore

Elena Maria Toma, canotoarea din Abrud și-a sărbătorit recent majoratul. Mesaj de felicitare din partea Cupru Min Abrud
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 4 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Evenimentacum 3 zile

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Ziua Mondială a Educației
Educațieacum O oră

Ministerul Educației, precizări oficiale legate de reducerea numărului de posturi: Nu sunt afectați titularii
Educațieacum 20 de ore

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Mai mult din Educatie