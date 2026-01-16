Connect with us

ÎCCJ trimite la CCR o „expertiză independentă”, potrivit căreia reforma guvernului „anulează total pensiile de serviciu”

Publicat

acum O oră

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a trimis la Curtea Constituțională concluziile unei „expertize independente” întocmite de un expert contabil autorizat, care ar confirma faptul că, prin aplicarea proiectului Guvernului Bolojan, pensia de serviciu a magistraților va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

Curtea Constituțională are programată vineri, începând cu ora 10:00, o nouă ședință în care ar trebui să fie continuate deliberările în cazul noului proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, scrie Agerpres.

Ultimele două ședințe au fost boicotate de cei patru judecători propuși de PSD la Curtea Constituțională - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc. Printre altele, aceștia au solicitat realizarea unui studiu de impact privind proiectul, însă Simina Tănăsescu, președintele CCR, a declarat că acest studiu nu este relevant în acest caz.

În acest context, Instanța supremă condusă de Lia Savonea a anunțat joi că a realizat o expertiză, cu ajutorul unui expert contabil, care ar arăta faptul că prin aplicarea proiectului Guvernului pensia de serviciu a magistraților va fi mai mică decât cea pe contributivitate.

„Un expert contabil autorizat confirmă calculele departamentelor economice: Guvernul Bolojan anulează pensia de serviciu și nesocotește grav drepturile dobândite din contribuțiile sociale. În contextul sesizării de neconstituționalitate formulate anterior, a fost realizată o expertiză de specialitate independentă, în baza căreia Înalta Curte de Casație și Justiție va depune la Curtea Constituțională a României note suplimentare de susținere a argumentelor deja formulate împotriva legii privind pensiile de serviciu ale magistraților, promovată de Guvernul Bolojan. Rezultatele expertizei sunt clare și fără echivoc: aplicarea noii legi conduce la anularea totală a pensiei de serviciu”, spune ÎCCJ într-un comunicat de presă.

Conform Instanței supreme, calculele arată, pe toate ipotezele, că pensia de serviciu va fi mai mică decât cea pe contributivitate, și anume:

  • pentru magistrații de la judecătorii/parchetele de pe lângă acestea - cu 36% mai puțin;
  • pentru cei de la tribunale/parchetele de pe lângă acestea - cu 35% mai puțin;
  • pentru cei de la curțile de apel/parchetele de pe lângă acestea - cu 33% mai puțin;
  • pentru judecătorii ÎCCJ - cu 51% mai puțin.

„Situația de mai sus se raportează la un magistrat care accede în profesie ulterior intrării în vigoare a legii, cu un parcurs profesional de 42 de ani, corespunzător tuturor gradelor de jurisdicție și cu venituri raportate la nivelul celor aflate în plată. Instanța supremă atrage atenția că aceasta nu mai este o reformă a pensiilor speciale, ci o confiscare a drepturilor magistraților, situație fără precedent într-un stat membru al Uniunii Europene. Prin nota de concluzii ce va fi depusă la Curtea Constituțională, Înalta Curte demonstrează că legea contestată anulează pensia de serviciu, garanție constituțională a independenței Justiției; nesocotește drepturile magistraților obținute din plățile făcute în sistemul public de pensii și contravine jurisprudenței obligatorii a Curții Constituționale, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Europene pentru Drepturile Omului, precum și recomandărilor Uniunii Europene privind statul de drept”, adaugă Instanța supremă.

Noul proiect de modificare a pensiilor magistraților adoptat de Guvern prevede creșterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani. Cuantumul pensiei nu poate depăși 70% din indemnizația netă primită în ultima lună de activitate.

Proiectul a primit aviz negativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Judecătorii și procurorii au solicitat ca pensia lor să fie aproape la același nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

