IGPR: Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, indisponibilizate de polițiști în primele 9 luni ale anului

Polițiștii au indisponibilizat, în primele 9 luni ale anului, 2.733 de arme de foc deținute ilegal, precum și peste 7,3 tone de carne de vânat, în urma acțiunilor pentru combaterea infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor, braconajului cinegetic și explozivilor’.

În primele 9 luni ale anului a.c., polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai structurilor teritoriale de profil au desfășurat activităţi circumscrise competențelor materiale ale structurii, având drept scop creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, prin eficientizarea activității de combatere a infracţiunilor la regimul armelor, munițiilor, braconajului cinegetic, explozivilor și substanțelor periculoase fiind materializate în desfășurarea de acţiuni la nivel naţional şi regional pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor din aceste domenii.

La nivel național, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase au efectuat 1.761 de acțiuni pe linie de arme și braconaj cinegetic și 933 de acțiuni pe linie de explozivi și substanțe periculoase.

De asemenea, au fost efectuate 10.047 de controale pe linie de arme la persoane fizice și juridice și 3.047 de controale pe linie de explozivi și substanțe periculoase, totodată fiind puse în aplicare și 2.217 mandate de percheziție domiciliară.

Astfel, polițiștii structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase au scos din circuitul ilegal 2.733 de arme de foc deținute ilegal (229 letale și 2.504 neletale supuse autorizării) și au indisponibilizat 333.642 de bucăți de cartușe de diferite calibre, 7,3 tone carne de vânat, 41 de autovehicule folosite la săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, aproximativ 10 kg explozivi de uz civil, peste 6 tone de articole pirotehnice și 784 de tone de substanțe periculoase.

