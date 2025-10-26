Connect with us

Eveniment

IGPR: Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, indisponibilizate de polițiști în primele 9 luni ale anului

Publicat

acum O oră

Polițiștii au indisponibilizat, în primele 9 luni ale anului, 2.733 de arme de foc deținute ilegal, precum și peste 7,3 tone de carne de vânat, în urma acțiunilor pentru combaterea infracțiunilor la regimul armelor, munițiilor, braconajului cinegetic și explozivilor’.

În primele 9 luni ale anului a.c., polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai structurilor teritoriale de profil au desfășurat activităţi circumscrise competențelor materiale ale structurii, având drept scop creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, prin eficientizarea activității de combatere a infracţiunilor la regimul armelor, munițiilor, braconajului cinegetic, explozivilor și substanțelor periculoase fiind materializate în desfășurarea de acţiuni la nivel naţional şi regional pentru prevenirea, identificarea și sancționarea faptelor din aceste domenii.

La nivel național, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase au efectuat 1.761 de acțiuni pe linie de arme și braconaj cinegetic și 933 de acțiuni pe linie de explozivi și substanțe periculoase.

De asemenea, au fost efectuate 10.047 de controale pe linie de arme la persoane fizice și juridice și 3.047 de controale pe linie de explozivi și substanțe periculoase, totodată fiind puse în aplicare și 2.217 mandate de percheziție domiciliară.

Astfel, polițiștii structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase au scos din circuitul ilegal 2.733 de arme de foc deținute ilegal (229 letale și 2.504 neletale supuse autorizării) și au indisponibilizat 333.642 de bucăți de cartușe de diferite calibre, 7,3 tone carne de vânat, 41 de autovehicule folosite la săvârșirea infracțiunilor de braconaj cinegetic, aproximativ 10 kg explozivi de uz civil, peste 6 tone de articole pirotehnice și 784 de tone de substanțe periculoase.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 45 de secunde

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Evenimentacum O oră

IGPR: Peste 2.700 de arme de foc deținute ilegal, indisponibilizate de polițiști în primele 9 luni ale anului
Evenimentacum 2 ore

FOTO-VIDEO Tropote în Țara Vinului 2025: Cei mai frumoși și puternici cai s-au întrecut în poligonul Micești. LISTA câștigătorilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

FOTO: Drumul Pianului, în modernizare. Lucrări mai scumpe după modificarea TVA. Care este stadiul șantierului pe DJ 704A
Administrațieacum 3 zile

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Cum poate o persoană fizică să-și ceară insolvența. Cea mai mare datorie pentru care s-a aplicat legea
Economieacum 2 zile

Carrefour se pregătește să vândă toate magazinele din România. Ce motive invocă compania franceză
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Competiția de șah rapid „Memorialul Mihail Breaz” și-a desemnat câștigătorii, la Alba Iulia. LISTA premianților
Blajacum 20 de ore

Volei Alba Blaj, victorie împotriva formației Dinamo București, în etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 45 de secunde

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Horoscop
Evenimentacum o zi

Horoscop de weekend 25-26 octombrie. Astrele ne îndeamnă să privim dincolo de suprafață, să explorăm profunzimile emoționale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 4 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Evenimentacum 5 ore

Ministrul Sănătății anunță o reorganizare a DSP-urilor. Alexandru Rogobete: „S-a pierdut total controlul”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Ministerul Educației: Studiile în programele de licență cu dublă specializare se reiau din anul universitar 2025-2026
Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum o zi

Elevii au intrat în vacanță, prima din anul școlar 2025-2026. Când începe al doilea modul de cursuri
Mai mult din Educatie