IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară pentru anul 2026

IMM România, confederație patronală reprezentativă la nivel național, solicită menținerea salariului minim brut la nivelul actual de 4.050 de lei și în 2026, avertizând că o majorare ar putea conduce la disponibilizări de personal, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

Poziția vine în contextul în care deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a anunțat că salariul minim brut pe economie va crește anul viitor. „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, a declarat acesta, precizând că PSD nu va accepta o înghețare a salariului minim.

În replică, IMM România propune înghețarea salariului minim brut pe țară.

”Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității.

Raportat la condițiile economice și criza bugetară care afectează mediul de afaceri, întreprinderile au nevoie în acest moment de măsuri suport și nu de creșterea costurilor”, au transmis miercuri reprezentanții IMM România, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care avem o mărire generalizată a taxelor și impozitelor pentru mediul de afaceri conduce în mod inevitabil la scăderea competitivității societăților românești.

Mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care creează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor.

”În ultimii 3 ani salariul minim brut a crescut în mod constant peste rata inflației, astfel cum rezultă din datele INS, puterea de cumpărare a salariaților crescând în termeni reali.

O nouă creștere a salariului minim brut pe țară, în contextul economic actual, caracterizată de instabilitate economică și fiscală, conduce la disponibilizări de personal, distorsionarea pieței prin concurența neloială făcută de munca nefiscalizată și reducerea investițiilor”, avertizează reprezentanții IMM România.

În opinia acestora, o modalitate de creștere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, poate fi realizată prin scăderea fiscalității pe forța de muncă, în acest fel având loc o creștere a veniturilor pentru salariați.

