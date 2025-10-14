Salariul minim va crește în 2026. Marius Budai ( PSD): „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a anunțat că salariul minim brut pe economie va crește anul viitor. „Nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, a declarat acesta, precizând că PSD nu va accepta o înghețare a salariului minim.

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”, a scris Budăi pe Facebook.

Potrivit acestuia, social-democrații s-au implicat activ, atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și Parlamentul României, pentru a introduce garanții privind protejarea celor mai mici venituri.

„Personal, în calitate de ministru al muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, a mai precizat Marius Budăi.

În interiorul coaliției de guvernare nu există încă un acord clar privind cuantumul creșterii, însă PSD insistă pentru o majorare care să țină cont de inflație și de evoluțiile economice din ultimele luni.

Context economic: presiuni din piața muncii și costul vieții în creștere

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, iar Guvernul urmează să decidă în perioada următoare nivelul noii majorări care se va aplica de la 1 ianuarie 2026.

Deși în interiorul coaliției de guvernare nu există încă un acord clar privind procentul creșterii, sindicatele cer ca salariul minim să ajungă cel puțin la 4.500 de lei, în timp ce patronatele avertizează asupra impactului asupra costurilor de producție și a competitivității.

Creșterea este susținută și de Directiva Europeană privind salariul minim adecvat, care prevede ca venitul minim să se raporteze la cel puțin 50% din salariul mediu brut pe economie. În România, acest prag ar fi depășit la o valoare a salariului minim de aproximativ 4.600 de lei.

În paralel, inflația anuală se menține la un nivel de peste 5%, iar costurile alimentelor și utilităților continuă să apese pe bugetele gospodăriilor. În aceste condiții, guvernul este presat să anunțe o nouă majorare care să mențină puterea de cumpărare a angajaților.

