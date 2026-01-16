Connect with us

Impozitul auto 2026: Reguli noi pentru mașinile cumpărate și vândute în același an și pentru radierea din circulație

mercedes

Publicat

acum 4 secunde

Impozitul auto 2026: Reguli noi pentru mașinile cumpărate și vândute în același an și pentru radierea din circulație, prevăzute în reforma administrativă pusă în dezbatere de Guvernul Bolojan.

Guvernul pregătește modificări în Codul Fiscal care vizează modul de impozitare a autovehiculelor cumpărate, înmatriculate și vândute în același an, dar și procedura de radiere din circulație.

Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării, propune simplificarea termenelor și clarificarea obligațiilor proprietarilor de autovehicule, scrie Techrider.

În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

Această regulă a generat, spune Guvernul, situații neclare în cazul mașinilor achiziționate, înmatriculate și ulterior vândute în cursul aceluiași an calendaristic.

Potrivit proiectului de lege, pentru aceste situații se introduce un termen unic de plată, respectiv data înstrăinării autovehiculului.

Astfel, impozitul aferent anului în curs va fi achitat la momentul vânzării mașinii, și nu ulterior.

„(11) Prin excepție de la alin. (1), un mijloc de transport achiziționat, înmatriculat și vândut în același an calendaristic generează stabilirea unui impozit pentru anul respectiv cu un singur termen de plată, respectiv data înstrăinării”, se arată în proiect.

Autoritățile susțin că această modificare are ca scop eliminarea ambiguităților și reducerea birocrației pentru contribuabili.

Impozitul auto 2026: Reguli noi privind radierea

Proiectul introduce și reguli mai clare privind radierea din circulație a autovehiculelor.

Astfel, proprietarul va avea obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data radierii.

Începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii, impozitul pentru vehiculul respectiv nu va mai fi datorat.

Totodată, radierea din circulație va fi posibilă doar după achitarea tuturor obligațiilor fiscale restante către bugetul local.

„(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal competent (…) în termen de 30 de zile de la data radierii. Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport. De asemenea, este obligatorie achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local (…) până la data radierii din circulație”, se mai precizează în document.

Proiectul de modificare a Codului Fiscal urmează să parcurgă procesul de dezbatere și aprobare, iar dacă va fi adoptat, noile reguli ar putea clarifica semnificativ situațiile fiscale frecvent întâlnite în cazul tranzacțiilor cu autovehicule.

