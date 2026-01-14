Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale. Reforma administrativă, pusă în dezbatere

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele și impozitele locale, arată noile prevederi ale reformei administrative, puse în dezbatere de Guvernul Bolojan.

Sunt măsuri care existau într-o formă și în legislația anterioară, dar acum sunt mai explicite și, nerespectarea lor, duce la anularea actelor de vânzare - cumpărare.

Vezi și: Nu mai poți recupera permisul auto dacă ai amenzi și taxe locale NEPLĂTITE. Modificări prin reforma administrației

Nu poți vinde casa sau mașina dacă nu ai plătit taxele: Ce prevede pachetul

”La data intabulării dreptului de proprietate de către unitățile administrativ-teritoriale, acestea au obligația de a nota în cartea funciară și interdicția înstrăinării bunului de către unitatea administrativ-teritorială până la data plății integrale și să comunice un extras de carte funciară actualizat, în termen de 30 de zile de la data notării, autorităților publice care au avut bunul în administrare înainte de a fi transmis către unitățile administrativ-teritoriale sau ministerului cu atribuții în domeniul finanțelor publice, după caz.”

”Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor şi a mijloacelor de transport, cumpărătorii ce dobândesc bunurile trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

Prezentarea certificatelor de atestare fiscală poate fi înlocuită de verificarea, pe cale electronică, a situației obligațiilor fiscale datorate.”

Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor de mai sus sunt nule de drept.

De asemenea, numele datornicilor urmează să fie pus pe ”liste ale rușinii” care urmează să fie publicate online, iar cei care nu plătesc impozitele ar putea să facă muncă în folosul comunității.

Asta dacă termenul de plată a taxelor este depășit cu mai mult de un an, arată pachetul aflat în dezbatere publică.

Și tot în acest pachet, conducătoriia uto nu mai pot recupera permisul auto dacă au restanțe la plata amenzilor și a taxelor locale.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News