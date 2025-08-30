Incendiu de vegetație uscată în comuna Jidvei. Intervin pompierii din Blaj și SVSU

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă, în jurul orei 12:15, în localitatea Căpâlna de Jos din comuna Jidvei.

Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată în localitatea Căpâlna de Jos.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Jidvei.

foto: arhivă

