Incendiu în comuna Vidra: Arde generalizat o casă. Un bărbat de 85 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon
Secția de pompieri Câmpeni intervine, marți, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Culdești, comuna Vidra.
Potrivit informațiilor transmise de apelant, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, cuprinzând întreaga casă.
La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vidra.
Intervenția este în dinamică, au transmis reprezentanții ISU Alba.
UPDATE:
Echipajul SMURD a asistat medical la locul incendiul un bărbat în vârstă de 85 ani, care s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, urmând ca acesta să fie transportat la CPU Câmpeni.
