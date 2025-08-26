Connect with us

Câmpeni

Incendiu în comuna Vidra: Arde generalizat o casă. Un bărbat de 85 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon

Publicat

acum 32 de minute

Secția de pompieri Câmpeni intervine, marți, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Culdești, comuna Vidra.

Potrivit informațiilor transmise de apelant, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, cuprinzând întreaga casă.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vidra.

Intervenția este în dinamică, au transmis reprezentanții ISU Alba.

UPDATE:

Echipajul SMURD a asistat medical la locul incendiul un bărbat în vârstă de 85 ani, care s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, urmând ca acesta să fie transportat la CPU Câmpeni.

ISU Alba

Foto: Arhivă

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

A murit Oliviu Feneșan, fost susținător și conducător al CSM Unirea și fost consilier județean. Mesajul clubului
Evenimentacum 16 minute

VIDEO: Accident într-un giratoriu din centrul municipiului Alba Iulia, fără victime
Câmpeniacum 32 de minute

Incendiu în comuna Vidra: Arde generalizat o casă. Un bărbat de 85 de ani, intoxicat cu monoxid de carbon
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt public bosch
Actualitateacum 9 ore

Bosch Automotive SRL – Anunț public pentru extindere fabrica de producție
Economieacum 9 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 6 ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 9 ore

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 2 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 3 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Evenimentacum 10 ore

Vremea până în 22 septembrie: schimbări mari de temperatură, câteva ploi și furtuni. Prognoza pe 4 săptămâni, actualizată
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum o zi

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Absolvenți de 10 ai Colegiului Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, admiși la instituții prestigioase de învățământ superior
Educațieacum 7 ore

Rezultate finale Bacalaureat 2025 în Alba, sesiunea a doua: rata de promovare a crescut la 34,2% după contestații
Mai mult din Educatie