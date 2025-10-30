INCENDIU în localitatea Izvorul Ampoiului. Focul a cuprins un grajd. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit joi după-amiaza, în jurul orei 14:50, în localitatea Izvorul Ampoiului. Din primele informații, focul a cuprins un grajd.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Izvoru Ampoiului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incediu izbucnit la o anexă gospodarească (grajd).

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Zlatna.

