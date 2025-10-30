Connect with us

Eveniment

INCENDIU în localitatea Izvorul Ampoiului. Focul a cuprins un grajd. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale

Publicat

acum O oră

Un incendiu a izbucnit joi după-amiaza, în jurul orei 14:50, în localitatea Izvorul Ampoiului. Din primele informații, focul a cuprins un grajd.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Izvoru Ampoiului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incediu izbucnit la o anexă gospodarească (grajd).

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Zlatna.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 24 de minute

VIDEO: Cel mai bogat oraș roman din provincia Dacia, descoperit la Alba Iulia. Arheologii îl numesc un sit de ”valoare universală”
Evenimentacum O oră

INCENDIU în localitatea Izvorul Ampoiului. Focul a cuprins un grajd. Pompierii din Alba Iulia intervin cu două autospeciale
Actualitateacum O oră

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Ocna Mureș. Raftul bibliotecii, deschis din 3 noiembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

VIDEO: Fermierii din Alba avertizează privind pagubele cauzate de lupi și urși. Întâlnire cu autoritățile județene și locale
Administrațieacum 6 ore

VIDEO: Descoperiri arheologice extrem de importante la Alba Iulia, pe locul în care primăria vrea să construiască o autobază
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 21 de ore

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Întâlnire a Consiliului Național Tripartit
haine contrafacute
Economieacum 23 de ore

Amenzi URIAȘE pentru comercianții care refuză să înlocuiască un produs neconform. Proiect adoptat în Camera Deputaților
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

VIDEO: Oana Gheorghiu a preluat funcția de vicepremier în Guvernul Bolojan. Ceremonia oficială, la Palatul Parlamentului
Administrațieacum o zi

Legea prin care unele construcții vor fi putea fi ridicate fără autorizație. Dezbateri în Comisia de Administrație din Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum 7 ore

Când se deschide Parcul de Crăciun 2025 la Alba Iulia, cu patinoar, brad, carusel și gastronomie europeană. Noutăți
vremea meteo
Evenimentacum 2 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

vremea meteo
Evenimentacum 2 zile

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Actualitateacum 5 ore

Zeci de profesori și alți angajați în învățământ din Alba au participat la protest în București. Revendicările sindicaliștilor
Mai mult din Educatie