Connect with us

Eveniment

Incendiu în localitatea Lopadea: O autoutilitară ar fi luat foc

Publicat

acum 2 ore

Un incendiu a izbucnit vineri, 3 octombrie pe raza localității Lopadea, în jurul orei 14.00. 

Potrivit reprezentanților ISU Alba, compartimentul motor al unei autoutilitare ar fi luat foc.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu un echipaj de stingere cu apă și spumă, dar și cu un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică.

UPDATE 16:20: Reprezentanții ISU Alba au transmis că incendiul a fost stins.

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 16 minute

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Evenimentacum O oră

3-5 octombrie: Noaptea Albă a Galeriilor, la Alba Iulia. Activități artistice în spații convenționale și nonconvenționale. Program
Evenimentacum 2 ore

Nicolae Stanciu s-a accidentat. Căpitanul Naționalei va lipsi de la meciurile cu Moldova și cu Austria
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 2 zile

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Când va fi adoptat pachetul trei cu măsuri fiscale: Reforma administrației publice. Declarația făcută de Ilie Bolojan
Economieacum 4 ore

VIDEO Ilie Bolojan, după primele 100 de zile de guvernare: Am evitat practic intrarea în incapacitate de plată
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba (P)
Evenimentacum o zi

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 16 minute

VIDEO: Alba Iulia are un campion național la box. David Popescu, elevul lui Andrei Dărămuș, câștigător la Campionatul de Cadeți
Blajacum 23 de ore

Volei Alba Blaj: Biletele pentru Supercupa României la volei feminin se vor pune în vânzare vineri, 3 octombrie. Prețuri
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

3-5 octombrie: Noaptea Albă a Galeriilor, la Alba Iulia. Activități artistice în spații convenționale și nonconvenționale. Program
Evenimentacum 21 de ore

VIDEO: Trei deținuți închiși pe viață și-au spus povestea dură, alături de colegii lor, într-un spectacol pe scenă la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 3 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum o săptămână

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Direcțiile de Sănătate Publică vor fi reorganizate. Ministrul Sănătății: E posibilă o comasare până la finalul anului
Evenimentacum 2 zile

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Vacanța de toamnă 2025. În octombrie, elevii vor avea prima vacanță din acest an. Când va începe și cât va dura
Educațieacum 6 ore

Sindicatele din Educație solicită Guvernului deblocarea imediată a plăților hotărârilor judecătorești câștigate de profesori
Mai mult din Educatie