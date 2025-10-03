Eveniment
Incendiu în localitatea Lopadea: O autoutilitară ar fi luat foc
Un incendiu a izbucnit vineri, 3 octombrie pe raza localității Lopadea, în jurul orei 14.00.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, compartimentul motor al unei autoutilitare ar fi luat foc.
La fața locului intervin pompierii din Aiud cu un echipaj de stingere cu apă și spumă, dar și cu un echipaj de prim ajutor.
Misiunea pompierilor este în dinamică.
UPDATE 16:20: Reprezentanții ISU Alba au transmis că incendiul a fost stins.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.