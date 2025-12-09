INCENDIU în satul Geomal din comuna Stremț. Focul a cuprins o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale

Un incendiu a izbucnit marți dimineața, în satul Geomal din comuna Stremț. Focul a cuprins o anexă gospodărească.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu pe strada Grădinilor din satul Geomal, în comuna Stremț.

Este vorba despre un incendiu ce se manifestă generalizat la o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

Pompierii intervin cu doup autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipăaj de prim ajutor. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Stremț.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News