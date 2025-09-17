Connect with us

Eveniment

Incendiu într-un sat din Sălciua. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea focului

Publicat

acum 44 de minute

Un incendiu a izbucnit miercuri, 17 septembrie, în comuna Sălciua, din satul Valea Largă. Din primele informații primite de pompierii militari, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

La fața locului intervin pompierii voluntari din Sălciua, alături de colegii lor din Baia de Arieș și pompierii militari din Câmpeni. Se intervine la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O locuință arde generalizat

UPDATE 11.40: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și două anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ tot 60 de metri pătrați.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Tânăr din Unirea, prins de polițiști în timp ce conducea băut și fără permis un vehicul neînmatriculat. S-a ales cu dosar penal
Educațieacum 27 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Evenimentacum 44 de minute

Incendiu într-un sat din Sălciua. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea focului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 17 ore

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 3 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 zile

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 6 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 3 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 27 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Educațieacum 21 de ore

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Mai mult din Educatie