Incendiu într-un sat din Sălciua. Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru stingerea focului

Un incendiu a izbucnit miercuri, 17 septembrie, în comuna Sălciua, din satul Valea Largă. Din primele informații primite de pompierii militari, incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

La fața locului intervin pompierii voluntari din Sălciua, alături de colegii lor din Baia de Arieș și pompierii militari din Câmpeni. Se intervine la fața locului cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

O locuință arde generalizat

UPDATE 11.40: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și două anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ tot 60 de metri pătrați.

