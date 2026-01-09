UPDATE VIDEO: INCENDIU la Alba Iulia. Două mașini cuprinse de flăcări, în zona Casei de Cultură a Sindicatelor

Un incendiu a izbucnit vineri după-amiaza, în jurul orei 15:20, pe b-dul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. Focul a cuprins inițial un autoturism, iar până la sosirea pompierilor, incendiul s-a propagat la o altă mașină aflată în zonă.

Update, ora 15:35 - Potrivit ISU Alba, până la sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta s-a propagat și la un al doilea autoturism aflat în proximitate. Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului.

Update, ora 15:40 - Incendiul a fost stins în limitele găsite.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, bd-ul. 1 Decembrie 1918, zona Casei de Cultură a Sindicatelor.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

