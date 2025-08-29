Incendiu la Hăpria: O autoutilitară a luat foc. Intervin pompierii din Alba Iulia

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine vineri pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Hăpria.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba, flăcările au cuprins o autoutilitară, incendiul manifestându-se cu degajări de fum.

La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), echipajele de intervenție lucrând pentru localizarea și lichidarea focului, precum și pentru limitarea propagării acestuia.

Reprezentanții ISU Alba au precizat că, în acest moment, nu au fost raportate victime.

