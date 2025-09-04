Connect with us

UPDATE FOTO: Incendiu la o autoutilitară pe DN 1, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș. Intervin pompierii

acum 18 minute

Un incendiu a izbucnit la o autoutilitară pe DN1, la ieșirea din Alba Iulia spre Sebeș, anunță ISU Alba, joi, în jurul amiezii.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o autoutilitară ce transporta deșeuri de carton.

Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială.

UPDATE, ora 12.12: Potrivit ISU Alba, ard generalizat deșeurile din carton aflate în containerul autoutilitarei.

