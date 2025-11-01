Eveniment
Incendiu la o locuință din Geomal. Pompierii din Aiud intervin la fața locului
Incendiu la o locuință din Geomal: Secția de pompieri Aiud intervine sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodărie.
Din informațiile preliminare primite de pompieri, o locuință ar fi luat foc.
La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical.
