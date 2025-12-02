Connect with us

UPDATE FOTO: INCENDIU la Petrești. Focul a cuprins o anexă gospodărească. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale

Publicat

acum O oră

Un incendiu a izbucnit marți după-amiaza în localitatea Petrești. O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Petrești, pe strada Energiei, la nr. 77.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească (grajd).

Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Pentru stingerea incendiului intervine și SVSU Sebeș.

UPDATE: Suprafața afectată de incendiu este de circa 40 mp. Nu au fost persoane rănite.

imagini: ISU Alba

 

