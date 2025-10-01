Connect with us

INCENDIU la Școala Generală din Benic: 65 de elevi și cadre didactice s-au autoevacuat

Publicat

acum O oră

Un incendiu a izbucnit miercuri, 1 octombrie 2025, la Școala Generală din localitatea Benic, județul Alba. La momentul izbucnirii incediului, în unitatea școlară se aflau 65 de persoane, elevi și cadre didactice. 

Potrivit reprezentanților ISU Alba, aceștia s-au autoevacuat până la ajungerea pompierilor militari.

Din primele informații transmise de purtătorul de cuvânt al pompierilor militari, incendiul se manifestă la un tablou electric din incinta unității de învățământ.

La fața locului intervin pompierii militari din Alba Iulia cu o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Incendiul se manifestă cu degajare de fum

UPDATE ora 9.08: Potrivit reprezentanților ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul nu se manifestă cu flacără vizibilă la tabloul electric, doar cu degajare de fum. Se intervine pentru stingerea în totalitate a acestuia, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Misiunea pompierilor este în dinamică. Știre în curs de actualizare.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu

