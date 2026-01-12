INCENDIU la Valea Mică. Focul a cuprins acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Zlatna

Un incendiu a izbucnit luni după-amiaza în localitatea Valea Mică. Focul a cuprins acoperișul unei case.

Actualizare, ora 13:55 - Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă la acoperisul casei pe o suprafață de aprox 100 mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a acestuia.

În urma incendiului nu au fost înregistrate victime.

Știrea inițială:

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Valea Mică, localitate ce aparține de orașul Zlatna.

Din informațiile preliminare, incendiul se manifestă la acoperișul unei locuințe.

Pompierii din Alba Iulia intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Zlatna.

