Incendiu pe Autostrada A1, în zona nodului rutier Sebeș. Focul a cuprins un TIR care transporta cauciucuri

Incendiu pe Autostrada A1, în zona nodului rutier Sebeș. Din primele informații, focul a cuprins un autotren care transporta cauciucuri.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren ce transporta cauciucuri, pe autostrada A1, nodul rutier Sebeș-Sibiu.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

