UPDATE FOTO: Incendiu pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu la Săliște. Un TIR a fost cuprins de flăcări. Trafic rutier restricționat

Un incendiu a izbucnit pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu în zona Săliște, miercuri dimineața. Un TIR a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii, iar traficul rutier este restricționat.

Potrivit ISU Sibiu, la sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la capul tractor, fiind extins și la remorcă.

La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere și un echipaj SMURD.

IPJ Sibiu a anunțat că traficul rutier este restricționat pe A1 km 277+500 m în zona localității Săliște pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Se circulă pe o singură bandă, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea incendiului.

Nu sunt persoane rănite.

Potrivit InfoTrafic Poliția Română, camionul se află pe banda de urgență. Se estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 10.30.

UPDATE, ora 10.18: Pompierii au lichidat incendiul. Acesta a afectat în totalitate capul tractor al ansamblului TIR și partea din față a remorcii. Încărcătura de mase plastice a fost salvată.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este un scurtcircuit produs la compartimentul motor, a anunțat ISU Sibiu.

foto: ISU Sibiu

